(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद CM नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद CM नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Nov 2025 06:26 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने पीएम मोदी समेत अपने गठबंधन के तमाम साथियों का धन्यवाद किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने हमारी सराकर पर भरोसा जताया है.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा, "बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है. इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद."
 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद. एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथियों- चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी एवं उपेन्द्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद एवं आभार
 
उन्होंने कहा कि आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा.

Published at : 14 Nov 2025 06:26 PM (IST)
Bihar Election Result Live Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
