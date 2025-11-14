(Source: ECI | ABP NEWS)
Bhagalpur Election Result 2025: भागलपुर में बीजेपी की पैठ, जेडीयू ने जीती दो सीटें, आरजेडी का सूपड़ा साफ
Bihar Election Result 2025: बिहार के भागलपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं. इनमें भागलपुर, बिहपुर, सुल्तानगंज, पीरपैंती, कहलगांव और नाथनगर शामिल है. यहां जानें किस सीट पर किस पार्टी की जीत हुई है.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं. एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी हो गई है. भागलपुर जिले में बीजेपी ने अपना दबदबा बना लिया है. हालांकि यहां से आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया है. वहीं दो सीटों पर जेडीयू और एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत दर्ज की है. आइए जानते हैं किस सीट पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं.
भागलपुर
भागलपुर सीट इस बार बीजेपी के खाते में आ गई है. 1 लाख 770 वोटों के साथ रोहित पांडे ने बंपर जीत दर्ज की है. उन्होंने 13 हजार 474 वोटों के अंतर से कांग्रेस के अजीत शर्मा को पछाड़ दिया है.
बिहपुर
बीजेपी के कुमार शैलेंद्र ने एक बार फिर बिहपुर सीट अपने नाम कर ली है. उन्हें 91 हजार 458 वोट मिले हैं और 30 हजार 25 वोटों के साथ उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी की अर्पणा कुमारी को हरा दिया है.
पीरपैंती
पीरपैंती सीट पर इस बार भी बीजेपी ने जीत हासिल की है. मुरारी पासवान को 1 लाख 40 हजार 608 वोट मिले हैं और उन्होंने 53 हजार 107 मतों से आरजेडी के राम विलास पासवान को शिकस्त दे दी है.
कहलगांव
जेडीयू ने इस बार कहलगांव सीट पर अपना दबदबा बना लिया है. शुभानंद मुकेश ने 1 लाख 30 हजार 767 वोट हासिल किए हैं और 50 हजार 112 वोटों के अंतर से आरजेडी के रजनीश भारती को मात दे दी है.
सुल्तानगंज
जेडीयू के ललित नारायण मंडल ने एक बार फिर सुल्तानगंज सीट पर जीत दर्ज कर ली है. 1 लाख 8 हजार 712 वोट हासिल करके और 31 हजार 136 मतों के अंतर से उन्होंने आरजेडी के चंदर कुमार सिन्हा को हरा दिया है.
नाथनगर
नाथनगर सीट इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई है. मिथुन कुमार को 1 लाख 18 हजार 143 वोट मिले हैं. उन्होंने 25 हजार 424 वोटों के अंतर से आरजेडी के शेख जियाउल को मात दे दी है.
2020 के बिहार चुनावों के नतीजे
- भागलपुर- कांग्रेस के अजीत शर्मा ने बीजेपी के बीजेपी के रोहित पांडे को 1 हजार 113 वोटों से हराया था.
- बिहपुर- बीजेपी के कुमार शैलेंद्र ने आरजेडी के शैलेश कुमार को 6 हजार 129 मतों से शिकस्त दी थी.
- पीरपैंती- बीजेपी के ललन कुमार ने आरजेडी के राम विलास पासवान को 27 हजार 19 वोटों से मात दी थी.
- कहलगांव- बीजेपी के पवन कुमार यादव ने कांग्रेस के शुभानंद मुकेश को 42 हजार 893 वोटों से हरा दिया था.
- सुल्तानगंज- जेडीयू के ललित नारायण मंडल ने कांग्रेस के ललन कुमार मंडल को 11 हजार 565 वोटों से पछाड़ा था.
- नाथनगर- आरजेडी के अली अशरफ सिद्दीकी ने जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल को 7 हजार 756 वोटों से हराया था.
