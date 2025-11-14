(Source: ECI | ABP NEWS)
Kishanganj Election Results 2025: किशनगंज में AIMIM का दबदबा, जेडीयू ने जीती 1 सीट, बीजेपी का नहीं खुला खाता
Bihar Election Results 2025: बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं. इनमें से 2 पर AIMIM काबिज हो गई है. जबकि बीजेपी यहां एक भी सीट अपने नाम करने में नाकाम रही.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और एनडीए ने रिकॉर्ड सीटें हासिल की हैं. इसी के साथ एनडीए की सत्ता में वापसी हो गई है. मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज जिले में AIMIM ने अपना दबदबा बनाया है. यहां बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है. वहीं एक सीट पर जेडीयू और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. आइए जानते हैं किस सीट पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं.
किशनगंज
किशनगंज सीट पर एक बार फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है. मो. कमरुल होदा ने यहां 89 हजार 669 वोट हासिल किए हैं और 12 हजार 794 वोटों के अंतर से बीजेपी की स्वीटी सिंह को हरा दिया है.
कोचाधमन
कोचाधमन सीट इस बार भी AIMIM के खाते में आई है. मो. सरवर आलम को यहां 81 हजार 860 वोट मिले हैं. उन्होंने 23 हजार 21 वोटों के अंतर से आरजेडी मुजाहिद आलम को पछाड़ दिया है.
ठाकुरगंज
इस बार ठाकुरगंज सीट जेडीयू ने अपने नाम कर ली है. गोपाल कुमार अग्रवाल ने 85 हजार 243 वोट हासिल किए हैं और 8 हजार 822 वोटों से AIMIM उम्मीदवार गुलाम हसनैन को मात दे दी है.
बहादुरगंज
बहादुरगंज सीट पर इस बार भी AIMIM ने जीत दर्ज की है. 87 हजार 315 वोटों के साथ मो. तौसीफ आलम ने कांग्रेस के मोहम्मद मसावर आलम को हरा दिया है.
2020 के बिहार चुनावों में कैसा था हाल?
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने किशनगंज की दो सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं एक सीट जेडीयू और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी.
किशनगंज- कांग्रेस के इजहार-उल-हुसैन ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 1 हजार 381 वोटों से हराया था.
कोचाधमन- AIMIM के मोहम्मद इजहार सैफी ने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 36 हजार 143 वोटों से मात दे दी थी.
ठाकुरगंज- आरजेडी के सऊद आलम ने IND के गोपाल कुमार अग्रवाल को 23 हजार 887 वोटों से शिकस्त दे दी थी.
बहादुरगंज- AIMIM के मोहम्मद अंजर नईमी ने विकासशील इंसान पार्टी के लखन लाल पंडिट को 45 हजार 215 मतों से हरा दिया था.
