हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावDistrictशेड्यूलउम्मीदवारआगामी चुनावचुनाव परिणाम 2020
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?

अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस ने जदयू नेता अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया है. मामले में चुनाव आयोग ने SDO और SP समेत कई अधिकारियों का तबादला कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से कुछ ही दिन पहले राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है. जदयू उम्मीदवार और बाहुबली छवि वाले नेता अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में हुई है, जिसने पूरे राज्य का ध्यान मोकामा सीट पर केंद्रित कर दिया है.

अनंत सिंह को पुलिस ने पटना जिले के बाढ़ इलाके में स्थित कारगिल मार्केट से पकड़ा. उनके साथ दो करीबी सहयोगी भी हिरासत में लिए गए. तीनों को अदालत में पेश करने की तैयारी चल रही है. पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की मौत हो गई. जांच में यह पाया गया कि घटना के समय अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे, इसलिए उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने बदला मामला

हत्या की जांच के दौरान आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं बल्कि शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण हुई. उनकी पसलियां टूटी थीं और फेफड़े को भी नुकसान पहुंचा था. इससे यह संभावना बढ़ गई है कि उन्हें किसी वाहन से कुचला गया या फिर साजिश के तहत हमला किया गया.

चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर की सख्त कार्रवाई

घटना के बाद चुनाव आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कदम उठाए. बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार को हटाकर आईएएस आशीष कुमार को जिम्मेदारी दी गई. कई पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया और कुछ को निलंबित कर दिया गया. पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग का भी ट्रांसफर कर दिया गया. आयोग ने बिहार के डीजीपी से इस पूरी घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी है.

पुलिस विभाग में बढ़ी सतर्कता

हत्या के बाद घोसवारी और भदौर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है. जिले भर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि चुनावी माहौल शांत रहे और किसी तरह की हिंसा दोबारा न हो.

अनंत सिंह ने भी दर्ज कराई शिकायत

अपनी गिरफ्तारी से पहले अनंत सिंह ने अपने विरोधी पीयूष प्रियदर्शी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. उनका कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है. हालांकि पुलिस का दावा है कि उनके खिलाफ काफी सबूत मौजूद हैं और जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है.

चुनावी असर और बदलते समीकरण

अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. यह सीट पहले से ही बाहुबल और जातीय राजनीति का केंद्र रही है. अब जदयू के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है, जबकि विपक्षी दल इस घटना को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जोरदार प्रचार करने की तैयारी में हैं.

बिहार चुनाव 2025 की तारीखें

राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को है. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. इन तारीखों से पहले हुई यह गिरफ्तारी निश्चित रूप से बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है.

ये भी पढ़ें: मल्लिकार्जुन खरगे की RSS को प्रतिबंधित करने की मांग पर अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Published at : 02 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar Elections 2025 Dularchand Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
हेल्थ
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget