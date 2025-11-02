Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बैन की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि RSS ने देश को 2 बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री दिए हैं.

अमित शाह ने कहा कि उन्होंने (खरगे) ने इसका कोई कारण नहीं बताया. हम सभी जानते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने मेरे जैसे लाखों युवाओं को देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है. इसने देशभक्ति और अनुशासन के मूल्यों को स्थापित किया है और हमें यह भी देखना चाहिए कि आरएसएस से निकले दो लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और शायद उन दोनों (अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी) को इस देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाएगा.

'मैं उनकी मंशा समझता हूं'

NDTV के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने शनिवार (1 नवंबर) को कहा कि देश के विकास में समाज को सही दिशा दिखाने में और देश के लोगों को इकट्ठा करने में, युवाओं को न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए आगे बढ़ाने में आरएसएस का योगदान बहुत बड़ा है. मैं उनकी मंशा समझता हूं, लेकिन यह कभी पूरी नहीं होगी.

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा था?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, 'ये मेरे निजी विचार हैं और मैं खुले तौर पर कहता हूं कि इस पर प्रतिबंध (आरएसएस पर प्रतिबंध) लगना चाहिए. अगर प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा किया जाना चाहिए. देश में सभी गलतियां और यहां कानून-व्यवस्था की सभी समस्याएं भाजपा और आरएसएस की देन हैं.'

कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस पर सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत का ठीक से पालन न करने का आरोप लगाने के बाद आई. प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधा था.

