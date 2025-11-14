Bihar Election Result 2025: बिहार के विधानसभा चुनाव कीमत गणना के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. भाजपा ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक 91 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो वह 80 सीटों के साथ आगे चल रही है. यह चुनाव बिहार में भाजपा के लिए काफी ऐतिहासिक साबित हो रहा है. यह एक ऐसी सफलता है जो पार्टी ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय में नहीं देखी. आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी को 45 सालों में ऐसी जीत नहीं मिली है. भाजपा अपने 2010 के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच चुकी है, जो है 91 सीटें

पिछले चुनावों की तुलना में भाजपा की उपलब्धि कितनी बड़ी

अगर हम 1951 से 2020 तक के बिहार विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तुझे आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. आइए जानते हैं सभी आंकड़ों को.

बीते सालों में भाजपा का प्रदर्शन

2020: 74 सीटें

2015: 53 सीटें

2010: 91 सीटें

2005 (अक्टूबर): 55 सीटें

2005 (फरवरी): 37 सीटें

2000: 67 सीटें

1995: 41 सीटें

1990: 39 सीटें

1985: 16 सीटें

1980: 21 सीटें

इन सभी आंकड़ों से यह साफ होता है कि 2025 में भाजपा का 91 सीटों तक पहुंचाना 2010 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. यही वजह है कि ऐसा कहा जा रहा है भाजपा का 45 सालों में यह सबसे बड़ा उदय है. खासकर यह देखते हुए की 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में बीजेपी बिहार में लगभग एक मामूली खिलाड़ी थी.

45 साल किया इंतजार

इस क्षण को 45 सालों में सबसे बड़ी वृद्धि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आखिरी बार किसी पार्टी ने इतना निरंतर प्रभुत्व 1977 और 1980 के दशक में हासिल किया था. उस वक्त जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भारी बहुमत मिला था. आंकड़े दर्शाते हैं कि भाजपा का ग्राफ 1990 के दशक के अंत तक नीचे ही रहा था.

अब भाजपा 2010 के अपने शिखर 91 सीटों तक पहुंच चुकी है और 2025 का बिहार चुनाव अब भाजपा के लिए राजनीतिक यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जीतों में से एक है. यह लगभग आधी सदी में पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन है जिसने बिहार की राजनीति को एक नया रूप दे दिया है और एनडीए को मजबूती से नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित किया है. इस लंबे समय में भाजपा का 2025 का वोट ग्राफ 2010 की उस प्रभुत्व वाली वापसी को दर्शाता है जो भाजपा ने कई दशकों से नहीं देखा था.

ये भी पढ़ें: कितनी सीटों पर राज करेगी प्रशांत किशोर की जनसुराज? 12 बजे तक का रुझान जान लें