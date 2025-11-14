हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Bihar Election Result 2025: बिहार में बीजेपी को 45 साल में नहीं मिली ऐसी जीत, तोड़ दिए पिछले सारे रिकॉर्ड

Bihar Election Result 2025: बिहार में बीजेपी को 45 साल में नहीं मिली ऐसी जीत, तोड़ दिए पिछले सारे रिकॉर्ड

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. आइए जानते हैं बिहार में बीजेपी का पिछले 45 सालों का डाटा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election Result 2025: बिहार के विधानसभा चुनाव कीमत गणना के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. भाजपा ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक 91 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो वह 80 सीटों के साथ आगे चल रही है. यह चुनाव बिहार में भाजपा के लिए काफी ऐतिहासिक साबित हो रहा है. यह एक ऐसी सफलता है जो पार्टी ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय में नहीं देखी. आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी को 45 सालों में ऐसी जीत नहीं मिली है. भाजपा अपने 2010 के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच चुकी है, जो है 91 सीटें 

पिछले चुनावों की तुलना में भाजपा की उपलब्धि कितनी बड़ी

अगर हम 1951 से 2020 तक के बिहार विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तुझे आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. आइए जानते हैं सभी आंकड़ों को.

बीते सालों में भाजपा का प्रदर्शन 

2020: 74 सीटें
2015: 53 सीटें 
2010: 91 सीटें 
2005 (अक्टूबर): 55 सीटें
2005 (फरवरी): 37 सीटें
2000: 67 सीटें
1995: 41 सीटें
1990: 39 सीटें
1985: 16 सीटें
1980: 21 सीटें

इन सभी आंकड़ों से यह साफ होता है कि 2025 में भाजपा का 91 सीटों तक पहुंचाना 2010 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. यही वजह है कि ऐसा कहा जा रहा है भाजपा का 45 सालों में यह सबसे बड़ा उदय है. खासकर यह देखते हुए की 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में बीजेपी बिहार में लगभग एक मामूली खिलाड़ी थी.

45 साल किया इंतजार 

इस क्षण को 45 सालों में सबसे बड़ी वृद्धि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आखिरी बार किसी पार्टी ने इतना निरंतर प्रभुत्व 1977 और 1980 के दशक में हासिल किया था. उस वक्त जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भारी बहुमत मिला था. आंकड़े दर्शाते हैं कि भाजपा का ग्राफ 1990 के दशक के अंत तक नीचे ही रहा था.

अब भाजपा 2010 के अपने शिखर 91 सीटों तक पहुंच चुकी है और 2025 का बिहार चुनाव अब भाजपा के लिए राजनीतिक यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जीतों में से एक है. यह लगभग आधी सदी में पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन है जिसने बिहार की राजनीति को एक नया रूप दे दिया है और एनडीए को मजबूती से नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित किया है.  इस लंबे समय में भाजपा का 2025 का वोट ग्राफ 2010 की उस प्रभुत्व वाली वापसी को दर्शाता है जो भाजपा ने कई दशकों से नहीं देखा था.

ये भी पढ़ें: कितनी सीटों पर राज करेगी प्रशांत किशोर की जनसुराज? 12 बजे तक का रुझान जान लें

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Bihar Polls Bjp Victory Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
Live: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : भगवामय हो गया बिहार का नक्शा ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: 'नेहरू जी की जयंती पर Rahul ने Congress को तोहफा दिया'- गौरव भाटिया
Bihar Election 2025 Result : Manoj Tiwari ने गाकर दी Maithili को बधाई । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
Live: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget