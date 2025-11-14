Bihar Election Result 2025: 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है. दोपहर तक एक साफ तस्वीर उभर रही है, जिसे देखकर प्रशांत किशोर शायद खुश ना हों. चुनाव आयोग के नए अपडेट एनडीए के मजबूत प्रदर्शन को दर्शा रहे हैं जबकि प्रशांत किशोर की बहुचर्चित जन स्वराज पार्टी इस दौड़ से ही गायब है.

शुरुआती रुझानों में एनडीए का दबदबा

ताजा मतगणना के मुताबिक भाजपा 85 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. इसी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू 76 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं तेजस्वी यादव की राजद 34 सीटों पर आगे है जबकि चिराग पासवान की लोजपा 22 सीटों के साथ मजबूती दिख रही है.

जन सुराज पार्टी की तस्वीर गायब

मतगणना के शुरुआती घंटे में हलचल मचाने के बावजूद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने जल्द ही गति खो दी. प्रारंभिक रुझानों में जन स्वराज पार्टी को बेहद सीमित सफलता मिलती दिख रही थी. आंकड़ों के मुताबिक जन स्वराज पार्टी मात्र तीन सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी. लेकिन उसके बाद लगभग 12 बजे तक पार्टी चुनाव आयोग की आधिकारिक रुझान सूची में एक भी बढ़त नहीं दिखा पाई. दोपहर तक स्थिति जस की तस बनी रही और राज्य में कहीं भी जन सुराज का एक भी उम्मीदवार जीत की स्थिति में नहीं दिखा. चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का यह दावा कि नीतीश कुमार की जेडीयू सिर्फ 25 सीटों तक ही सीमित रहेगी पूरी तरह से गलत साबित होता दिख रहा है.

जन सुराज क्यों नहीं डाल पाई प्रभाव

प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के दौरान 2 महीने से भी ज्यादा समय पूरे बिहार में घूमते हुए बिताया. या उन्होंने 5000 से ज्यादा गांव का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी. उन्होंने एक नए विकास केंद्रित विकल्प का वादा किया था. लेकिन मतदाताओं ने उनकी सभी अपीलों को नजरअंदाज कर दिया. दोपहर 12:00 तक के रुझानों से जन सुराज पार्टी के खाता खोलने की संभावना लगभग शून्य दिखाई दे रही है. प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से 'अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें नेताओं के बच्चों के लिए नहीं' की अपील की थी. जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया. इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ यह संदेश ही लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक आदतों को उखाड़ फेंकने के लिए काफी नहीं है. वह भी इतने बड़े विधानसभा चुनाव में.

