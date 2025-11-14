Anta By-election Result 2025: राजस्थान की सीट अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन 'भाया' ने एक बड़ी जीत हासिल की है. कांग्रेस नेता ने अंता सीट पर 15 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता. इसी साथ प्रमोद जैन भाया चौथी बार अंता के विधायक बन गए हैं. भाया के खिलाफ इस सीट पर पांच मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मोरपाल सुमन भी अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए. सभी 20 राउंड की वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है.

बीजेपी को मिली करारी शिकस्त

राजस्थान की एक ही सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन 20 राउंड तक चली हाई-वोल्टेज काउंटिंग के बाद प्रमोद जैन भाया ये उपचुनाव जीत गए. वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस उपचुनाव में मोरपाल सुमन को कमान सौंपी थी, लेकिन वे 15,612 वोटों से हार गए.

अंता विधानसभा सीट पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रभाव माना जाता है. बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी वसुंधरा राजे के करीबी कहे जाते हैं. लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने फिर एक बार प्रदेश में पंजे की ताकत दिखाई है. 20 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद प्रमोद जैन भाया को चुनाव आयोग ने विजेता घोषित कर दिया है.

5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर भारी एक कांग्रेसी

प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए इस सीट से पांच मुस्लिम उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन 'भाया' ने इस उपचुनाव में बीजेपी के साथ ही सभी मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी धूल चटाई. अंता उपचुनाव में पांच निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार उतरे. इनमें मंजूर आलम, नौशाद, बिलाल खान, जामिल अहमद और दिलदार चुनाव मैदान में थे, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने ये चुनाव एक बड़े अंतर से जीता.

