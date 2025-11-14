हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Anta By-election Result 2025: कांग्रेस का एक 'भाया' पड़ गया 5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर भारी, BJP की भी निकाल दी हवा

Anta By-election Result 2025: कांग्रेस का एक 'भाया' पड़ गया 5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर भारी, BJP की भी निकाल दी हवा

Anta Bypolls Result 2025: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है. इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के साथ ही पांच मुस्लिम उम्मीदवार उपचुनाव में उतरे थे.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 14 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

Anta By-election Result 2025: राजस्थान की सीट अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन 'भाया' ने एक बड़ी जीत हासिल की है. कांग्रेस नेता ने अंता सीट पर 15 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता. इसी साथ प्रमोद जैन भाया चौथी बार अंता के विधायक बन गए हैं. भाया के खिलाफ इस सीट पर पांच मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मोरपाल सुमन भी अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए. सभी 20 राउंड की वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है.

बीजेपी को मिली करारी शिकस्त

राजस्थान की एक ही सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन 20 राउंड तक चली हाई-वोल्टेज काउंटिंग के बाद प्रमोद जैन भाया ये उपचुनाव जीत गए. वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस उपचुनाव में मोरपाल सुमन को कमान सौंपी थी, लेकिन वे 15,612 वोटों से हार गए.

अंता विधानसभा सीट पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रभाव माना जाता है. बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी वसुंधरा राजे के करीबी कहे जाते हैं. लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने फिर एक बार प्रदेश में पंजे की ताकत दिखाई है. 20 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद प्रमोद जैन भाया को चुनाव आयोग ने विजेता घोषित कर दिया है.

5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर भारी एक कांग्रेसी

प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए इस सीट से पांच मुस्लिम उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन 'भाया' ने इस उपचुनाव में बीजेपी के साथ ही सभी मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी धूल चटाई. अंता उपचुनाव में पांच निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार उतरे. इनमें मंजूर आलम, नौशाद, बिलाल खान, जामिल अहमद और दिलदार चुनाव मैदान में थे, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने ये चुनाव एक बड़े अंतर से जीता.

यह भी पढ़ें

मोदी के हनुमान ने पलट दिया सारा गेम, नीतीश से तेजस्वी तक सबको किया बेदम, 2100% के जम्प से बना डाला महारिकॉर्ड

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Bypolls Result Pramod Jain Bhaya Anta RAJASTHAN Anta Bypolls Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : Votechori के सवाल पर Gaurav Bhatia ने बता दिया सच ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: नमो नाम की सुनामी में उड़ा महागठबंधन । Nitish Kumar । RJD
Bihar Election 2025 Result: '50 प्रतिशत वोट काउंट होना बाकी है'- संदीप चौधरी के सवाल पर RJD प्रवक्ता
Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget