Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक के मिले रुझानों के मुताबिक एक बार फिर से एनडीए की सरकार तय मानी जा रही है. इसमें महागठबंधन के सभी दलों के प्रदर्शन जबरदस्त देखने को मिला है. पिछले विधानसभा चुनाव में जहां 110 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने 19.46 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो वहीं सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू तीसरे नंबर पर रही थी. उसने 122 सीटों पर लड़कर 15.39 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए 73 सीटें जीती थी.

पिछली बार का कैसा प्रदर्शन

जबकि उस समय चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उसके खाते में सिर्फ एक सीट आई थी. लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी की प्रदर्शन बेहद शानदार है. एलजेपी अब तक के रुझानों के मुताबिक 22 सीटों पर आगे चल रही है. 2025 में एनडीए में हुई सीट शेयरिंग के बीच बीजेपी और जेडीयू ने जहां 101-101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो वहीं जेडीयू ने 29, एचएएम ने 6 और आरएलएम ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए.

क्या है अब तक का रुझान?

अब तक के रुझानों के मुताबिक, एनडी में शामिल दलों में बीजेपी 85, जेडीयू-75, एलजेपी (आर)-22 और हिन्दुतानी आवाम मार्चा- 4 और आरएलएम 2 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि इसके विपक्ष में उतरे महागठबंधन के दलों में शामिल आरजेडी- 36, कांग्रेस-6, वीआईपी-1, लेफ्ट-8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

इस बारे के चुनाव में महागठबंधन के दल आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. जबकि, कांग्रेस-60, सीपीआई माले-20, वीआईपी-11, सीपीआई-6 और सीपीएम ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. जाहिर है, इस बार चुनाव वादों के बीच विकास का गारंटी पर जनता ने फिर भरोसा दिखाया है.

