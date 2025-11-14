हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
मोदी के हनुमान ने पलट दिया सारा गेम, नीतीश से तेजस्वी तक सबको किया बेदम, 2100% के जम्प से बना डाला महारिकॉर्ड

पिछले विधानसभा चुनाव में जहां 110 सीटें पर लड़ने वाली बीजेपी ने 19.46 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए  74 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो वहीं सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू तीसरे नंबर पर रही थी.

By : राजेश कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 11:57 AM (IST)
Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक के मिले रुझानों के मुताबिक एक बार फिर से एनडीए की सरकार तय मानी जा रही है. इसमें महागठबंधन के सभी दलों के प्रदर्शन जबरदस्त देखने को मिला है. पिछले विधानसभा चुनाव में जहां 110 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने 19.46 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए  74 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो वहीं सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू तीसरे नंबर पर रही थी. उसने 122 सीटों पर लड़कर 15.39 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए 73 सीटें जीती थी.

पिछली बार का कैसा प्रदर्शन

जबकि उस समय चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उसके खाते में सिर्फ एक सीट आई थी. लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी की प्रदर्शन बेहद शानदार है. एलजेपी अब तक के रुझानों के मुताबिक 22 सीटों पर आगे चल रही है. 2025 में एनडीए में हुई सीट शेयरिंग के बीच बीजेपी और जेडीयू ने जहां 101-101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो वहीं जेडीयू ने 29, एचएएम ने 6 और आरएलएम ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए.

क्या है अब तक का रुझान?

अब तक के रुझानों के मुताबिक, एनडी में शामिल दलों में बीजेपी 85, जेडीयू-75, एलजेपी (आर)-22 और हिन्दुतानी आवाम मार्चा- 4 और आरएलएम 2 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि इसके विपक्ष में उतरे महागठबंधन के दलों में शामिल आरजेडी- 36, कांग्रेस-6, वीआईपी-1, लेफ्ट-8 सीटों पर  बढ़त बनाए हुए है.     

इस बारे के चुनाव में महागठबंधन के दल आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. जबकि, कांग्रेस-60, सीपीआई माले-20, वीआईपी-11, सीपीआई-6 और सीपीएम ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. जाहिर है, इस बार चुनाव वादों के बीच विकास का गारंटी पर जनता ने फिर भरोसा दिखाया है. 

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 14 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
BIHAR ELECTION Bihar Election Results 2025
और पढ़ें
