किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज

दुनिया में हर देश की करेंसी की अपनी एक वैल्यू होती है. किसी की कीमत बहुत ज्यादा होती है तो किसी की बहुत कम. भारत में जब कभी लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देखते हैं, तो उनके मन में एक ही ख्याल आता है कहां मिलती है ज्यादा सैलरी और करेंसी का वैल्यू ज्यादा? अगर आप भी ऐसी जगह काम करने की सोच रहे हैं, जहां भारतीय रुपये की तुलना में करेंसी की कीमत कई गुना ज्यादा है, तो जवाब है कुवैत.



दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी



कुवैत का कुवैती दीनार (Kuwaiti Dinar) दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है. एक कुवैती दीनार की कीमत लगभग 288.54 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर आपके पास सिर्फ 100 कुवैती दीनार हैं, तो भारत में उसकी वैल्यू करीब 28,854 रुपये हो जाएगी. सोचिए, अगर कोई व्यक्ति वहां नौकरी करता है और हजारों दीनार की सैलरी पाता है, तो भारत लौटने पर वह रकम कितनी बड़ी हो जाएगी!



इतनी मजबूत क्यों है कुवैती करेंसी?



कुवैत एक छोटा लेकिन बेहद अमीर देश है. यहां की ताकत का सबसे बड़ा कारण है तेल का भंडार. कुवैत के पास दुनिया का लगभग 7% तेल रिजर्व है. यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है और सरकार के पास विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है. कुवैत की करेंसी को अमेरिकी डॉलर से भी ऊपर माना जाता है.



भारतीयों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका



कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं. खासकर इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन, और आईटी सेक्टर में भारतीयों की बहुत मांग है. भारतीयों को यहां न केवल बेहतर सैलरी मिलती है, बल्कि टैक्स का झंझट भी नहीं है यानी जो कमाई, वो पूरी आपकी!



अगर कोई भारतीय प्रोफेशनल हर महीने सिर्फ 1000 कुवैती दीनार कमाता है, तो भारत के हिसाब से उसकी वैल्यू करीब 2.88 लाख रुपये होती है. यानी जितनी सैलरी भारत में कई लोगों की सालाना आय होती है, उतनी वहां कुछ ही हफ्तों में मिल सकती है.



पढ़ाई और स्किल से खुलते हैं मौके



कुवैत में काम करने के लिए अगर आपके पास डिग्री या स्पेशल स्किल्स हैं, तो नौकरी पाना मुश्किल नहीं है. यहां के ज्यादातर एम्प्लॉयर्स को टेक्निकल नॉलेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल एटीट्यूड वाले लोग चाहिए होते हैं. भारत के कई युवा आज कुवैत जाकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं.



भारत लौटने पर होती है ‘मौज’



कुवैत में कुछ साल काम करने के बाद जब लोग भारत लौटते हैं, तो उनकी बचत लाखों में होती है. यहां तक कि कई लोग भारत में खुद का बिजनेस शुरू कर लेते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं. वहां की सैलरी और करेंसी वैल्यू भारत में एक नई शुरुआत का मौका देती है.

