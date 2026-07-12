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हिंदी न्यूज़शिक्षाDRDO Paid Internship 2026 : DRDO ने शुरू किया पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, 15 जुलाई तक करें आवेदन

DRDO Paid Internship 2026 : DRDO ने शुरू किया पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, 15 जुलाई तक करें आवेदन

DRDO Paid Internship 2026 : इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को देश की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. साथ ही छात्रों को हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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DRDO Paid Internship 2026 : रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने का सपना देखने वाले इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की हैदराबाद स्थित डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) ने साल 2026 के लिए 6 महीने का पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है. इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को देश की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही चयनित छात्रों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह इंटर्नशिप उन छात्रों के लिए है, जो इंजीनियरिंग या साइंस की पढ़ाई के लास्ट ईयर में हैं. इस दौरान छात्रों को रक्षा अनुसंधान से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा. इंटर्नशिप पूरी करने के बाद डीआरडीओ की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए केवल AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. BE, BTech, ME, MTech और MSc के फाइनल ईयर के छात्र इसके लिए पात्र हैं. इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अब तक के सभी सेमेस्टर में कम से कम 7.0 CGPA होना जरूरी है. वहीं पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के पहले साल में कम से कम 70 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. इसके अलावा 31 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड और कब शुरू होगी इंटर्नशिप?

यह इंटर्नशिप 6 महीने की होगी और इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2026 से होगी. चयनित छात्रों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. स्टाइपेंड की राशि दो किश्तों में दी जाएगी. पहली किश्त तीन महीने पूरे होने के बाद और दूसरी किश्त छह महीने की इंटर्नशिप पूरी होने साथ ही प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होने के बाद छात्र के बैंक खाते में भेजी जाएगी. अगर किसी कारण से इंटर्नशिप छह महीने से ज्यादा चलती है, तो अतिरिक्त अवधि के लिए कोई अतिरिक्त स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- देशभर में हर दिन बंद हुए 13 स्कूल, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, UDISE रिपोर्ट ने चौंकाए आंकड़े 

आवेदन कैसे करें?

1. इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना होगा. सबसे पहले उम्मीदवार डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.

2. फॉर्म भरने के बाद कॉलेज का रेफरेंस लेटर और जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके hrd.dmrl@gov.in पर ईमेल करें.

3. ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट में Application for paid internship 2026, DMRL Hyderabad (BRANCH CODE) लिखना जरूरी है. इसमें अपनी ब्रांच का कोड भी दर्ज करना होगा. इस भर्ती के लिए किसी प्रकार की आवेदन फीस नहीं रखी गई है.

चयन प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और मेरिट के आधार पर किया जाएगा. जरूरी पड़ने पर डीआरडीओ ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू भी आयोजित कर सकता है. आवेदन के साथ भरा हुआ आवेदन फॉर्म, पिछले सेमेस्टर की मार्कशीट, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र की कॉपी, कॉलेज का रेफरेंस लेटर और बायोडाटा भेजना होगा.

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Published at : 12 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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