INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIndian Army Agniveer result 2026 : भारतीय सेना अग्निवीर रिजल्ट घोषित, ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड

Indian Army Agniveer result 2026 : भारतीय सेना अग्निवीर रिजल्ट घोषित, ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड

Indian Army Agniveer result 2026: अग्निवीर परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Jul 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Army Agniveer result 2026 : भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. इंडियन आर्मी ने अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

रिजल्ट अलग-अलग आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) और जोन के अनुसार पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है. इसमें अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं. अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो अब अपना रिजल्ट देखकर आगे की चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अपना अग्निवीर रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कैसे करें. 

किन पदों के लिए जारी हुआ रिजल्ट?

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के कई पदों के लिए CEE परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. इसमें Agniveer General Duty (GD), Agniveer Technical, Agniveer Tradesman (8वीं और 10वीं पास), Office Assistant/Clerk, Women Military Police, Sepoy Pharma और Soldier Technical Nursing Assistant जैसी श्रेणियां शामिल हैं. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने का मौका मिलेगा.

कैसे डाउनलोड करें अग्निवीर रिजल्ट और स्कोरकार्ड?

1. सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर Agniveer CEE Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना संबंधित Army Recruitment Office (ARO) या जोन चुनें.

4. स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट की पीडीएफ खुल जाएगी.

5. इसके बाद अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें.

6. आखिर में रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें -  CA Exam Registration 2026 : CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल

लिखित परीक्षा पास करने के बाद क्या होगा?

कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेना लास्ट चयन नहीं माना जाएगा. भारतीय सेना में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को सभी तय चरण पूरे करने होंगे. इसके बाद ही लास्ट मेरिट तैयार की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी आगे की सभी अपडेट, अगले चरण की तारीख और जरूरी निर्देशों के लिए समय-समय पर भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर नजर बनाए रखें. 

चयन प्रक्रिया के अगले चरण

1. फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) - इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ के साथ पुल-अप्स, पुश-अप्स और सिट-अप्स जैसे शारीरिक परीक्षण होंगे.

2. फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) - इस चरण में उम्मीदवार की लंबाई, वजन और सीने का माप तय मानकों के अनुसार जांचा जाएगा.

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन - शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी.

4. मेडिकल टेस्ट - उम्मीदवार की सैन्य सेवा के लिए शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस की जांच होगी.

5. एडेप्टेबिलिटी टेस्ट - भर्ती नियमों के अनुसार जरूरत होने पर यह टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - MPPSC ADPO Recruitment 2026: एडीपीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 24 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 Jul 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Agniveer Indian Army Result Agniveer Result 2026 Army CEE Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Indian Army Agniveer result 2026 : भारतीय सेना अग्निवीर रिजल्ट घोषित, ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड
भारतीय सेना अग्निवीर रिजल्ट घोषित, ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड
शिक्षा
DRDO Paid Internship 2026 : DRDO ने शुरू किया पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, 15 जुलाई तक करें आवेदन
DRDO ने शुरू किया पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, 15 जुलाई तक करें आवेदन
शिक्षा
CA Exam Registration 2026 : CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल
CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल
शिक्षा
Top IIMs in India: ये हैं देश के टॉप IIM संस्थान, दाखिला ले लिया तो समझो सेट है लाइफ, यहां देखें लिस्ट
ये हैं देश के टॉप IIM संस्थान, दाखिला ले लिया तो समझो सेट है लाइफ, यहां देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?
'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?
विश्व
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs ENG 1st ODI Date, Time: T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे
T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है IND vs ENG पहला वनडे
साउथ सिनेमा
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
विश्व
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला
एग्रीकल्चर
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
Home Tips
Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget