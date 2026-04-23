यूपी बोर्ड रिजल्ट के बाद क्या करें? 12वीं के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस

​UP Board 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है. रिजल्ट के साथ ही अब लाखों छात्रों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र वेबसाइट upresults.nic.in, upmsp.edu.in और results.upmsp.edu.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर, बर्थ डेट और एडमिट कार्ड आईडी की जरूरत होती है.

हालांकि, 12वीं का रिजल्ट सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं होता है. बल्कि यह छात्रों के करियर की दिशा करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आगे कौन सा रास्ता चुना जाए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि यूपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट क्या करें और करियर के बेस्ट ऑप्शन क्या-क्या है.



साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए ऑप्शन



साइंस स्ट्रीम के छात्रों के पास सबसे ज्यादा 12वीं के बाद ऑप्शंस होते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेने वाले छात्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं. जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल और रोबोटिक जैसे ऑप्शन शामिल होते हैं. वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस या बीएचएमएस जैसे कोर्स कर सकते हैं. इसके अलावा फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स भी अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे नए क्षेत्रों में भी तेजी से मौके बढ़ रहे हैं. पायलट, आर्किटेक्चर और डिफेंस सर्विसेज जैसे ऑप्शंस भी साइंस के छात्रों के लिए खुले रहते हैं.

कॉमर्स स्ट्रीम में करियर के ऑप्शन



कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए फाइनेंस और मैनेजमेंट से जुड़े कई रास्ते मौजूद है. चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड का सबसे लोकप्रिय प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है. इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी अच्छे ऑप्शन है. ग्रेजुएशन स्तर पर बीकॉम, बीबीए या बीएमसी जैसे कोर्स छात्रों को बैंकिंग, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ते हैं. डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी कॉमर्स छात्रों के लिए नए अवसर खुल रहे हैं.



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आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए संभावनाएं



आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के पास भी कई करियर ऑप्शन ऑप्शन मौजूद है. बीए के जरिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी जैसे विषयों में पढ़ाई की जा सकती है. इसके अलावा कानून की पढ़ाई भी एक मजबूत करियर ऑप्शन माना जाता है. मीडिया और कम्युनिकेशन में रुचि रखने वाले छात्र पत्रकारिता और जनसंचार कोर्स कर सकते हैं. वहीं फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनीमेशन और फाइन आर्ट्स जैसे क्रिएटिव फील्ड भी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. होटल मैनेजमेंट और इन्वेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं.

UP Board High School Result 2026 Live



सभी स्ट्रीम के लिए समान अवसर



तीनों स्ट्रीम के छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, जैसे एसएससी यूपीएससी रेलवे, पुलिस और रक्षा सेवाएं. इसके अलावा डिजिटल सेक्टर में कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया और एआई करियर भी तेजी से उभर रहे हैं. वहीं कुछ छात्र 12वीं के बाद विदेश में पढ़ाई का ऑप्शन भी देख सकते हैं. यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों में बैचलर्स के लिए कई कोर्स उपलब्ध है, जिनके लिए स्टूडेंट्स 12वीं के रिजल्ट के बाद अप्लाई कर सकते हैं.

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