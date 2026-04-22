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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 23 अप्रैल को शाम चार बजे 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी करेगा. जिन्हें छात्र आधिकारिक साइट के अलावा भी देख पाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Apr 2026 05:39 PM (IST)
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  • यूपी बोर्ड कल शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा.
  • रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर तैयार रखें, वेबसाइट धीमी हो सकती है.
  • SMS से रिजल्ट चेक करें: UP10/UP12 रोल नंबर 56263 पर भेजें.
  • DigiLocker और UMANG ऐप पर भी आसानी से नतीजे देख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कल शाम 4 बजे क्लास 10 और 12 का रिजल्ट जारी करेगा. इस साल करीब 55 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी है, इसलिए यह तय है कि रिजल्ट आते ही वेबसाइट पर भारी भीड़ होगी. ऐसे में अगर साइट स्लो हो जाए या खुलने में समय लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देखने के कई आसान तरीके मौजूद हैं.

रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई देगा, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी पड़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि छात्र पहले से अपना रोल नंबर तैयार रखें और साथ ही दूसरे विकल्पों की जानकारी भी रखें.

जिन छात्रों के पास तेज इंटरनेट नहीं है, उनके लिए SMS तरीका सबसे आसान है. अपने मोबाइल से तय फॉर्मेट में रोल नंबर लिखकर मैसेज भेजें और कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा. यह तरीका खास तौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है, जो गांव या कम नेटवर्क वाले इलाकों में रहते हैं.

एक SMS में मिलेगा रिजल्ट

अगर आपने 10वीं की परीक्षा दी है, तो अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें UP10 <स्पेस> अपना रोल नंबर. अब यह मैसेज 56263 पर भेज दें. कुछ ही पलों में आपके मोबाइल पर SMS के जरिए रिजल्ट आ जाएगा.

यह भी पढ़ें - UP Board 12th Result 2026 Live: ​यूपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स

12वीं के लिए भी तरीका बिल्कुल यही है. मैसेज बॉक्स में टाइप करें UP12 <स्पेस> अपना रोल नंबर. इसे 56263 पर भेजते ही आपका परिणाम SMS के रूप में मिल जाएगा.

DigiLocker पर कैसे चेक करें नतीजे?

अगर वेबसाइट न खुले, तो DigiLocker सबसे भरोसेमंद तरीका है. यह सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी मार्कशीट सुरक्षित मिल जाती है और कई जगह इसे मान्यता भी मिलती है. DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, शिक्षा या यूपी बोर्ड सेक्शन चुनें, रोल नंबर डालें और आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. इसे आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं, जिससे बार-बार वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

UMANG ऐप पर भी कर सकते हैं चेक

UMANG ऐप भी एक आसान विकल्प है. इस ऐप में यूपी बोर्ड रिजल्ट का सेक्शन मिलेगा, जहां रोल नंबर डालते ही रिजल्ट तुरंत दिख जाएगा. जब मुख्य वेबसाइट काम न करे, तब यह तरीका बहुत मददगार साबित होता है.

यह भी पढ़ें - UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 05:39 PM (IST)
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