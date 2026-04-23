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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Result 2026: रिजल्ट जारी होते ही यूपी बोर्ड की वेबसाइट ठप! कैसे चेक करें 10वीं-12वीं के नतीजे?

UP Board Result 2026: रिजल्ट जारी होते ही यूपी बोर्ड की वेबसाइट ठप! कैसे चेक करें 10वीं-12वीं के नतीजे?

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण ठप हो जाती है. ऐसे में डिजिलॉकर, उमंग ऐप और एसएमएस के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Apr 2026 02:56 PM (IST)
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UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट आज यानी 23 अप्रैल 2026 को 4:00 बजे घोषित करने की तैयारी कर रहा है. इस साल 53 लाख से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए और बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in पर अपना रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

हालांकि कई बार भारी ट्रैफिक के कारण रिजल्ट जारी होने के बाद भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट सही तरीके से नहीं देख पाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर यूपी बोर्ड की वेबसाइट रिजल्ट जारी होते ही ठप हो जाए तो आप कैसे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

UP Board Intermediate Result 2026 Live

कब हुई थी यूपी बोर्ड की परीक्षा?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित कराई गई थी. यह बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश के करीब 8000 केंद्रो पर आयोजित हुई थी. इस बार बोर्ड की परीक्षा के लिए 10 वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 53,37,778 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.  इसमें से 12 की परीक्षा में 25,76,082 छात्र और 10 वीं की परीक्षा में  27,61,696 छात्र शामिल हुए थे. वहीं आज शाम 4 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे. 

UP Board High School Result 2026 Live

इन तरीके से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट 

यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट ठप होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर, उमंग ऐप और एसएमएस के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

डिजिलॉकर से ऐसे चेक करें रिजल्ट 

  • डिजिलॉकर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छात्र वेबसाइट results.digilocker.gov.in या ऐप खोलें.
  • इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
  • अब एजुकेशन सेक्शन पर जाएं.
  • इसके बाद यूपीएमएसपी कक्षा 10 या कक्षा 12वीं की मार्कशीट सेलेक्ट करें.
  • अब रोल नंबर और ईयर 2026 भरें.
  • डिटेल भरने के बाद रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. 

उमंग ऐप पर कैसे देखें रिजल्ट?

  • उमंग ऐप पर यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले ऐप ओपन करें.
  • इसके बाद यूपी बोर्ड सर्च करें.
  • अब रोल नंबर और दूसरी डिटेल भरें.
  • सारी डिटेल भरते ही ओके क्लिक करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. 

एसएमएस से ऐसे देखें रिजल्ट 

  • यूपी बोर्ड का रिजल्ट एसएमएस के माध्यम से चेक करने के लिए UP10<space>Roll Number टाइप करें.
  • 12 वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए UP12<space>Roll Number टाइप करें.
  • अब इस मैसेज को 56263  नंबर पर भेजने के बाद रिजल्ट आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा. 

ये भी पढ़ें-UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
UP Board 12th Result UP Board 10th Result UP Board Result 2026 UPMSP Result
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