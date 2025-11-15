वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कौन-सा करना होता है कोर्स?

भारत की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने का सपना अब लाखों युवाओं के दिलों में बस चुका है. चमचमाती बुलेट जैसी रफ्तार से दौड़ती इस ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट बनने के लिए न सिर्फ हिम्मत, बल्कि सही योग्यता और ट्रेनिंग भी जरूरी होती है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस ट्रेन के पायलट बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है और कौन-सा कोर्स जरूरी है, तो आइए जानते हैं...

वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों को चलाने वाले लोको पायलट भारतीय रेलवे के सबसे कुशल कर्मचारियों में गिने जाते हैं. ये ट्रेन की सुरक्षा, स्पीड, कंट्रोल और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं. ट्रेन का इंजन स्टार्ट करने से लेकर प्लेटफॉर्म पर सटीक रुकने तक हर जिम्मेदारी लोको पायलट के हाथ में होती है.

क्या है योग्यता?

वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनना होगा. इसके लिए कम से कम 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. इसके साथ ही, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई (ITI) भी होना चाहिए. आईटीआई में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर या मोटर मैकेनिक ट्रेड में कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है.

शुरुआत में उम्मीदवारों की नियुक्ति असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के रूप में होती है. उसके बाद अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति (Promotion) मिलती है. यही असिस्टेंट आगे चलकर सीनियर लोको पायलट और फिर वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के पायलट बनते हैं.

चयन प्रक्रिया कैसी होती है?

लोको पायलट बनने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा आयोजित की जाती है. इसमें तीन मुख्य चरण होते हैं. लिखित परीक्षा (CBT) में रीजनिंग, गणित, विज्ञान, और सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं. सफल उम्मीदवारों की आंखों की रोशनी, रिफ्लेक्स और फिटनेस की जांच की जाती है. चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कुछ महीनों की गहन ट्रेनिंग दी जाती है.

ट्रेनिंग के बाद क्या होता है?

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नए पायलट को पहले मालगाड़ी चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है. इसका उद्देश्य यह होता है कि लोको पायलट को इंजन की कार्यप्रणाली और ट्रैक की स्थिति की पूरी समझ हो सके. कुछ वर्षों के अनुभव और अच्छे प्रदर्शन के बाद ही सवारी गाड़ी दी जाती है और फिर जिन पायलट्स का रिकॉर्ड बेहतरीन होता है, उन्हें वंदे भारत, तेजस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों का संचालन करने का मौका मिलता है.

