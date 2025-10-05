हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाउत्तराखंड के लेखपाल को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी

उत्तराखंड के लेखपाल को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी

Uttarakhand Lekhpal Salary: उत्तराखंड के लेखपालों की सैलरी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से काफी बढ़ सकती है उनकी सैलरी. जान लीजिए फिलहाल कितनी मिल रही है सैलरी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Oct 2025 12:15 PM (IST)
Uttarakhand Lekhpal Salary: देश के हर राज्य में लेखपाल बेहद जरूरी पद होता है. उत्तराखंड में भी लेखपाल राज्य सरकार के राजस्व विभाग की रीढ़ माने जाते हैं. जमीन से जुड़ी जानकारी अपडेट करने सरकारी सर्वे कराने और राजस्व रिकॉर्ड बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है. 

ऐसे में यह सवाल आता है कि लेखपाल को फिलहाल कितनी सैलरी मिलती है और 8वें वेतन आयोग के बाद यह कितनी बढ़ेगी. अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है. तो उससे न सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ेगी.जिससे लेखपालों के कुल वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. चलिए आपको बताते हैं फिलहाल कितनी है उत्तराखंड लेखपाल 

कितनी है सैलरी और क्या-क्या भत्ते मिलते हैं?

फिलहाल बात की जाए तो उत्तराखंड के लेखपालों को 7वें वेतन आयोग के तहत 21700 रुपये से 69100 रुपये तक बेसिक सैलरी दी जाती है. यह पे लेवल-3 के तहत आती है. इसमें शुरुआती सैलरी लगभग 30 से 35 हजार रुपये के बीच होती है. जिसमें डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और अन्य सरकारी भत्ते शामिल होते हैं.

यह भी पढ़ें: C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी

जैसे-जैसे एक्सपीरिएंस बढ़ता है और प्रमोशन मिलता है. सैलरी भी धीरे-धीरे 60 हजार रुपये या उससे अधिक हो जाती है. इसके अलावा पेंशन, मेडिकल और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं. इस समय सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है. यानी बेसिक सैलरी पुराने सैलरी से करीब ढाई गुना ज्यादा दी जाती है.

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं. तो फिटमेंट फैक्टर में बदलाव सबसे बड़ा असर डालेगा. माना जा रहा है कि इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या 3.10 तक किया जा सकता है. इससे लेखपाल की बेसिक सैलरी में 25 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी लेखपाल की बेसिक सैलरी 21700 रुपये है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से

तो नए आयोग के बाद यह करीब 27000 रुपये तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही डीए और एचआरए में भी बढ़ोतरी होगी. जिससे इन-हैंड सैलरी 35 हजार से बढ़कर करीब 45 से 50 हजार रुपये तक हो सकती है. इससे उत्तराखंड के लेखपालों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी. 

यह भी पढ़ें: एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

Published at : 05 Oct 2025 12:15 PM (IST)
Tags :
Education Salary Lekhpal Utility News 8th Pay Commission
