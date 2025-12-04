भारतीय शेफ के हाथ का खाना क्यों नहीं खाएंगे पुतिन, फिर कौन बनाएगा आलीशान डिनर?

व्लादिमीर पुतिन जब भी रूस से बाहर जाते हैं, तो उनके साथ एक पूरा 'खाने का काफिला' चलता है. फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शाम जब उनका IL-96 विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा, तो उसमें एख अलग कम्पार्टमेंट में पैक रूसी त्वोरोग, रूसी आइसक्रीम, रूसी शहद और रूसी बोतलबंद पानी होगा. यह कोई शौक नहीं, तो फिर क्या है?

भारतीय शेफ के हाथ का खाना नहीं खाएंगे पुतिन

पुतिन हर बार की तरह इस बार भी भारतीय शेफ के हाथों के खाने का परहेज करेंगे. दिसंबर 2014 में जब पुतिन भारत आए थे, तो मुंबई के ताज होटल के एक पूरे फ्लोर को रूसी FSO ने कब्जे में ले लिया था. होटल के किचन से सारा भारतीय मसाला हटा दिया गया था.

2018 में गोवा में भी भारत-रूस समिट के दौरान भी रूसी शेफ ने ही हैदराबाद हाउस के किचन में अपना स्टोव लगाया था. 6 अक्टूबर 2018 को द हिंदू ने लिखा था, 'राष्ट्रपति भवन में बिरयानी और गलौटी कबाब तैयार हुए थे, लेकिन पुतिन ने सिर्फ अफना रूसी सलाद और त्वोरोग खाया था.'

2022 में समरकंद की SCO समिट के बाद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने पुतिन को प्लोव खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन पुतिन ने मना कर दिया. क्रेमलिन ने कहा, 'राष्ट्रपति के पास खास भोजन और सिक्योरिटी नियम है. विदेश में हम अपने प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं.'

क्या पुतिन को भारत के शेफ्स पर भरोसा नहीं?

ऐसा नहीं है. FSO के पूर्व अधिकारी और अब पत्रकार आंद्रेई सोल्दातोव ने अपनी किताब 'द न्यू नोबिलिटी' में लिखा है कि 2001 से ही पुतिन के विदेशी दौरे पर 'पोर्टेबल फूड लेबोरेट्री' जाती है. यह लैब हर डिश को स्पेक्ट्रोमीटर और कैमिकल टेस्ट से चेक करती है. 2017 में फ्रांस के वर्साय पैलेस में भी यही हुआ था. फ्रेंच शेफ ने क्रोइसैन और फोई ग्रा तैयार किया, लेकिन पुतिन ने सिर्फ अपना सूरी सूप और त्वोरोग खाया.

पुतिन की सिक्योरिटी किसी भी देश या उसके शेफ पर भरोसा नहीं करती है. रूस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन का खाना मॉस्को के बाहर बने एख स्पेशल फार्म से आता है, जहां दूध देने वाली गायों की 24 घंटे निगरानी होती है.

यानी भारतीय शेफ का हाथ का खाना, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सजावट बनकर रह जाएगा.