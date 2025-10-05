C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी

अगर आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आया है. प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है. आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट careers.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं.

कुल पद और अवसर

इस भर्ती के माध्यम से कुल 103 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 50 पद, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/प्रोजेक्ट लीड/मॉड्यूल लीड के लिए 25 पद, पीएम/प्रोज मैनेजर/नॉलेज पार्टनर के लिए 5 पद और प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ के लिए 23 पद उपलब्ध हैं.

योग्यता और अनुभव

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई/बीटेक या समकक्ष डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा, साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन या एम.ई/एम.टेक/संबंधित विषय में पीएचडी वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं. प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पदानुसार उम्मीदवार के पास 3 से 15 साल का अनुभव होना जरूरी है. प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 0 से 4 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं.

आयु सीमा और सैलरी

उम्मीदवारों की आयु अधिकतम 30 से 50 वर्ष तक पोस्ट के हिसाब से निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार सालाना पैकेज 4.49 लाख से लेकर 22.9 लाख रुपये तक मिलेगा.

चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

सी-डैक भर्ती में चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा. इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले सी-डैक की आधिकारिक वेबसाइट careers.cdac.in पर जाएं.

अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए लॉगइन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा.

लॉगइन करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी सही ढंग से भरें.

अपने लेटेस्ट रंगीन फोटोग्राफ (400KB तक) और रिज्यूम (500KB तक) अपलोड करें.

आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

