हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीC-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी

C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी

C-DAC ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ समेत 103 पदों के लिए भर्ती शुरू की है. आवेदन 20 अक्टूबर तक careers.cdac.in पर किए जा सकते हैं.  

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 05 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आया है. प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है. आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट careers.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं.

कुल पद और अवसर

इस भर्ती के माध्यम से कुल 103 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 50 पद, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/प्रोजेक्ट लीड/मॉड्यूल लीड के लिए 25 पद, पीएम/प्रोज मैनेजर/नॉलेज पार्टनर के लिए 5 पद और प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ के लिए 23 पद उपलब्ध हैं.

योग्यता और अनुभव

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई/बीटेक या समकक्ष डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा, साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन या एम.ई/एम.टेक/संबंधित विषय में पीएचडी वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं. प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पदानुसार उम्मीदवार के पास 3 से 15 साल का अनुभव होना जरूरी है. प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 0 से 4 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं.

आयु सीमा और सैलरी

उम्मीदवारों की आयु अधिकतम 30 से 50 वर्ष तक पोस्ट के हिसाब से निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार सालाना पैकेज 4.49 लाख से लेकर 22.9 लाख रुपये तक मिलेगा.

चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

सी-डैक भर्ती में चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा. इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले सी-डैक की आधिकारिक वेबसाइट careers.cdac.in पर जाएं.
  • अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए लॉगइन करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा.
  • लॉगइन करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी सही ढंग से भरें.
  • अपने लेटेस्ट रंगीन फोटोग्राफ (400KB तक) और रिज्यूम (500KB तक) अपलोड करें.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें - कितनी पढ़ी-लिखी हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, जानिए कहां से पूरी की है पढ़ाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 05 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
JOB C-DAC Recruitment 2025 Senior Project Engineer Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
ट्रैवल
कश्मीर की इन जगहों पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप! खूबसूरती के साथ सुरक्षा की भी है फुल गारंटी
कश्मीर की इन जगहों पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप! खूबसूरती के साथ सुरक्षा की भी है फुल गारंटी
ट्रेंडिंग
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget