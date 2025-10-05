एक्सप्लोरर
एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
SBI Recruitment 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी है. कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए जल्द अप्लाई कर लें.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. बैंक ने इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी है. ऐसे उम्मीदवार जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, अब ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 11:37 AM (IST)
