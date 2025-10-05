हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

SBI Recruitment 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी है. कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए जल्द अप्लाई कर लें.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Oct 2025 11:37 AM (IST)
SBI Recruitment 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी है. कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए जल्द अप्लाई कर लें.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. बैंक ने इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी है. ऐसे उम्मीदवार जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, अब ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं.

एसबीआई की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. एससी और एसटी वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
एसबीआई की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. एससी और एसटी वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्हें बैलेंस शीट को समझने, अप्रेजल तैयार करने, क्रेडिट प्रपोजल का आकलन करने और क्रेडिट मॉनिटरिंग जैसी क्षमताओं में दक्ष होना जरूरी है.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्हें बैलेंस शीट को समझने, अप्रेजल तैयार करने, क्रेडिट प्रपोजल का आकलन करने और क्रेडिट मॉनिटरिंग जैसी क्षमताओं में दक्ष होना जरूरी है.
वेतन संरचना इस भर्ती को और भी खास बनाती है. चयनित स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को हर महीने 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा, बैंक की ओर से अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे पैकेज और ज्यादा आकर्षक हो जाएगा.
वेतन संरचना इस भर्ती को और भी खास बनाती है. चयनित स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को हर महीने 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा, बैंक की ओर से अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे पैकेज और ज्यादा आकर्षक हो जाएगा.
भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह इंटरव्यू के आधार पर होगी. एसबीआई की ओर से 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा और इन्हीं अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. यानी इस बार कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और केवल इंटरव्यू के प्रदर्शन से ही भविष्य तय होगा.
भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह इंटरव्यू के आधार पर होगी. एसबीआई की ओर से 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा और इन्हीं अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. यानी इस बार कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और केवल इंटरव्यू के प्रदर्शन से ही भविष्य तय होगा.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फीस भी जमा करनी होगी. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में पूरी छूट दी गई है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ही आवेदन करना होगा.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फीस भी जमा करनी होगी. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में पूरी छूट दी गई है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ही आवेदन करना होगा.
सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज कर शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा और अंत में उसका प्रिंट आउट लेना भी जरूरी होगा.
सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज कर शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा और अंत में उसका प्रिंट आउट लेना भी जरूरी होगा.
Published at : 05 Oct 2025 11:37 AM (IST)
