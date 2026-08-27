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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPTET रिजल्ट में 62 हजार टीचर्स फेल, देखें कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट

UPTET रिजल्ट में 62 हजार टीचर्स फेल, देखें कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट

यूपीटीईटी 2026 का रिजल्ट जारी हो गया. लेकिन पहले से सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं कर सके. कार्यरत शिक्षकों में से 62,028 शिक्षक इस परीक्षा में फेल हुए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए हैं. लेकिन पहले से सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं कर सके. नौकरी बचाने के लिए परीक्षा में शामिल हुए कुल 2,68,799 कार्यरत शिक्षकों में से 62,028 शिक्षक फेल हुए हैं. वहीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं. 

कब आयोजित हुई थी UPTET 2026?

यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में बनाए गए 955 केंद्रों पर पांच पारियों में आयोजित की गई थी. परीक्षा में 19,94,661 संख्या में उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वहीं परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने के कारण परीक्षा अलग-अलग पारियों में कराई गई. रिजल्ट तैयार करते समय आयोग ने निर्धारित नॉर्मलाइजेशन परीक्षा का भी इस्तेमाल किया. इसके अलावा  रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवार आगे की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे.

प्राथमिक स्तर पर 80.7% उम्मीदवार पास 

यूपीटीईटी के प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 7,13,648 उम्मीदवार ने परीक्षा दी थी. इनमें से 5,71,435 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए. इस स्तर पर पास प्रतिशत 80.07 प्रतिशत रहा. वहीं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 की परीक्षा में 10, 57,021 उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें 7,59,513 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की. वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर पास प्रतिशत 71.85 फीसदी रहा. 

कार्यरत शिक्षकों का रिजल्ट कैसा रहा 

यूपीटीईटी में नौकरी कर रहे शिक्षकों ने भी बड़ी संख्या में परीक्षा में हिस्सा लिया. प्राथमिक स्तर पर 1,22,405 कार्यरत शिक्षकों ने परीक्षा दी, जिनमें से 93,387 शिक्षक पास हुए. उनका सफलता प्रतिशत 76.29 प्रतिशत रहा. उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,46,394 कार्यरत शिक्षकों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था. इनमें से 1,13,384 शिक्षक सफल रहे और सफलता प्रतिशत 77.45 रहा. इस तरह दोनों स्तरों को मिलाकर 2,68,799 कार्यरत शिक्षकों ने यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा दी थी. इनमें से 62,028 शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर सके. 

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फेल शिक्षकों को मिलेंगे दो मौके 

यूपीटीईटी में असफल रहने वाले कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकार विशेष टीईटी परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा संशोधित सीटीईटी परीक्षा में भी ऐसे शिक्षकों को शामिल होने का मौका मिलेगा. वहीं सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की नौकरी पर खतरा नहीं रहेगा, विशेष टीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन सितंबर में जारी किए जाने की उम्मीद है. 

नॉर्मलाइजेशन से तैयार हुआ रिजल्ट 

यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा पांच पारियों में आयोजित होने के कारण अलग-अलग प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर में अंतर को ध्यान में रखा गया है. इस वजह से आयोग ने विज्ञापन के बिंदु 09 में निर्धारित तुलनात्मक मूल्यांकन यानी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर रिजल्ट तैयार किया है. आयोग ने कहा है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य अलग-अलग पारियों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन का तुलनात्मक मूल्यांकन करना है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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