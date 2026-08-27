Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअमेरिका में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रुझान घटा, आवेदनों में 15% गिरावट 

अमेरिका में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रुझान घटा, आवेदनों में 15% गिरावट 

Common App के आंकड़ों में चीन अभी भारत से आगे है. 2025-26 एडमिशन साइकिल में चीन से 18,435 फर्स्ट इयर इंटरनेशनल अंडरग्रेजुएट एप्लिकेंट्स रहे. हालांकि चीन से भी आवेदनों में दो फीसदी कमी आई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Aug 2026 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकन अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों की संख्या में इस साल बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. Common App की 2025-26 के एडमिशन साइकिल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 15 फीसदी घटकर  14,424 रह गई. यह गिरावट ऐसे समय में आई जब पिछले कई वर्षों में भारत से आवेदन लगातार बढ़ रहे थे. 

चीन से अभी भी ज्यादा एप्लीकेंट्स

Common App के आंकड़ों में चीन अभी भारत से आगे है. 2025-26 एडमिशन साइकिल में चीन से 18,435 फर्स्ट इयर इंटरनेशनल अंडरग्रेजुएट एप्लिकेंट्स रहे. हालांकि चीन से भी आवेदनों में दो फीसदी कमी आई है. वहीं इस साल भारत और चीन के बीच आवेदन का अंतर भी बढ़ गया है. चीन से भारत की तुलना में 4011 ज्यादा आवेदन आए. इससे पहले दोनों देशों के बीच यह अंतर लगातार काम हो रहा था और भारत सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आवेदक समूह के तौर पर चीन के काफी करीब पहुंच गया था.

एक दशक में तेजी से बड़े भारतीय आवेदन 

Common App के आंकड़ों के अनुसार 2016-17 में भारत से करीब 7,900 फर्स्ट ईयर इंटरनेशनल आवेदक थे. इसके बाद संख्या धीरे-धीरे बढ़ी और 2017-18 में करीब 8,200, 2018-19 में 8,600 और 2019-20 में करीब 9,400 हो गई. इसके बाद भारतीय छात्रों के आवेदन तेजी से बढ़े. 2020-21 में यह संख्या करीब 12,500 और 2021-22 में करीब 16,900 पहुंच गई. 2022-23 में यह संख्या करीब 16,900 रही. इसके बाद 2023-24 में मामूली गिरावट के साथ 16,700 और 2024-25 में फिर करीब 16,900 आवेदन दर्ज किए गए. लेकिन 2025-26 में यह संख्या घटकर 14,424 रह गई. यानी पिछले कुछ वर्षों में हासिल हुई बढ़त का एक बड़ा हिस्सा इस साल की गिरावट में कम हो गया. 

भारत और चीन के बीच घट रहा अंतर 

पिछले करीब एक दशक में Common App पर भारत और चीन के आवेदनों के बीच का अंतर लगातार कम हुआ था.  2016-17 में चीन से भारत की तुलना में करीब चार गुना ज्यादा आवेदन आए थे. उस समय चीन के करीब 29,700 और भारत के करीब 7,900 आवेदक थे.  2023-24 तक यह अंतर काफी कम हो गया था. उस साल चीन से करीब 17,600 और भारत से करीब 16,700 आवेदन आए थे. दोनों देशों के बीच अंतर लगभग 1000 आवेदकों को का रह गया था. 2025-26 में भारत से आवेदनों में 15 फीसदी की गिरावट के बाद यह अंतर फिर बढ़ गया. अब चीन के 18,435 आवेदकों के मुकाबले भारत से 14,424  आवेदक है. 

ये भी पढ़ें-इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 

एशिया से भी घटे इंटरनेशनल आवेदन 

भारत से आवेदनों में गिरावट का असर एशिया से आने वाले कुल इंटरनेशनल आवेदनों के आंकड़ों पर भी पड़ा है. Common App के अनुसार एशिया में 2024-25 से करीब 89,000 इंटरनेशनल आवेदन थे, जबकि 2026 में यह संख्या घटकर 79,287 रह गई. 2016-17 में एशिया से करीब 58,000 इंटरनेशनल आवेदक थे. इसके बाद यह संख्या कई वर्षों तक बढ़ती रही और 2024-25 में 89,000 तक पहुंच गई. लेकिन इस साल एशिया से आवेदनों में 11 फीसदी गिरावट आई. रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट में भारत से आवेदनों में आई 15 फीसदी कमी की बड़ी भूमिका रही. 

अमेरिका में भारतीय मूल के छात्रों के आवेदन बढ़े 

वहीं अमेरिका में रह रहे ऐसे फर्स्ट ईयर छात्रों के आंकड़े इससे अलग तस्वीर दिखाते हैं, जिन्होंने अपने एशियाई बैकग्राउंड में भारतीय मूल की पहचान दर्ज की है. Common App  के अनुसार भारतीय बैकग्राउंड बताने वाले घरेलू फर्स्ट ईयर के आवेदको की संख्या 2016-17 के करीब 18,500 बढ़कर 2025-26 के 40,949 हो गई. यानी इस अवधि में यह संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई. इस तरह चीन बैकग्राउंड वाले ग्रुप की संख्या लगभग 19,000 से बढ़कर 26,296 हो गई है. वहीं अकेले पिछले साल भारत बैकग्राउंड वाले घरेलू एप्लीकेंट्स में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि चीनी बैकग्राउंड बताने वालों में यह 1 प्रतिशत थी.

ये भी पढ़ें-नीट पीजी 2026 परीक्षा नहीं होगी पोस्टपोन, NBEMS ने दी चेतावनी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Education News Indian Students In USA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
अमेरिका में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रुझान घटा, आवेदनों में 15% गिरावट 
अमेरिका में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रुझान घटा, आवेदनों में 15% गिरावट 
शिक्षा
CTET 2026 के लिए दोबारा आवेदन का मौका, ये है लास्ट डेट
CTET 2026 के लिए दोबारा आवेदन का मौका, ये है लास्ट डेट
शिक्षा
FMGE रिजल्ट के बाद फिर सड़कों पर अभ्यर्थी, क्या है प्रमुख मांगें?
FMGE रिजल्ट के बाद फिर सड़कों पर अभ्यर्थी, क्या है प्रमुख मांगें?
शिक्षा
जामिया में क्यों नहीं होते छात्रसंघ चुनाव? जानें वजह
जामिया में क्यों नहीं होते छात्रसंघ चुनाव? जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
क्रिकेट
बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे
बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल की मदद कर रहा भारत, दूतावास बोला- 'हम हमेशा साथ...'
Live: नेपाल की मदद कर रहा भारत, दूतावास बोला- 'हम हमेशा साथ...'
एग्रीकल्चर
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget