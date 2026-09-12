राजस्थान से राष्ट्रपति भवन तक का सफर, मेजर नव्या शेखावत बनी पहली महिला आर्मी ADC

इस जिम्मेदारी में सैन्य और संवैधानिक प्रोटोकॉल का पालन विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय और राष्ट्रपति भवन तथा संबंधित कार्यकारी एवं सैन्य संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना शामिल होता है. इसके लिए अधिकारी के अनुशासन, गोपनीयता और सटीक समन्वयी की अपेक्षा की जाती है. वहीं राष्ट्रपति के साथ परंपरागत रूप से पांच एडीसी होते हैं, इनमें तीन सेना, एक नौसेना और एक वायु सेना से होते हैं.