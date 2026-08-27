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CTET 2026 के लिए दोबारा आवेदन का मौका, ये है लास्ट डेट

CBSE ने CTET 2026 के 22वें संस्करण के लिएए आवेदन विंडो खोल दिया है. यह विंडो खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया है. अब 1 सितंबर तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Aug 2026 06:49 AM (IST)
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 22वें संस्करण के लिए आवेदन विंडो दोबारा खोल दी है. योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई ने 25 अगस्त को जारी किए नोटिस में बताया कि यह मौका उन योग्य उम्मीदवारों के लिए दिया गया है, जो पहले आवेदन नहीं कर सके थे. वहीं जो उम्मीदवार पहले से ही सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. 

1 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन 

सीटीईटी 2026 के लिए दोबारा आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 मई से 10 जून तक चली थी. जिन योग्य उम्मीदवारों ने उस समय आवेदन नहीं किया था, उन्हें एक और मौका दिया गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अब अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया फैसला 

सीबीएसई ने आवेदन विंडो दोबारा खोलने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया. बोर्ड के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि योग्य शिक्षकों को निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता पूरी करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया है, जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे. 

पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों ने पहले ही सीटीईटी 2026 के लिए अपना आवेदन जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. नया आवेदन विंडो केवल उन योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला है जो पिछली आवेदन प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर सके थे. 

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सीटीईटी 2026 की नई परीक्षा तारीख कब?

सीबीएसई ने अभी सीटीईटी के 22 वें संस्करण की नई तारीखें घोषित नहीं की है. बोर्ड के अनुसार आवेदन की दोबारा खोली गई विंडो 1 सितंबर को बंद होने के बाद संशोधित परीक्षा तारीख जारी की जाएगी. इसलिए नई सिरे से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी. वहीं आपको बता दें कि सीबीएसई अब तक सीटीईटी के 21 संस्करण आयोजित कर चुका है. 21वें सीटीईटी का रिजल्ट 30 मार्च 2026 को जारी किया गया था. वहीं 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है. 

ऐसे करें सीटीईटी 2026 के लिए आवेदन 

  • आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाए. 
  • इसके बाद होम पेज पर सीटीईटी सितंबर 2026 से जुड़े लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब नए पेज पर रजिस्ट्रेशन करें.
  • उसके बाद पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.
  • लास्ट में फॉर्म को एक बार फिर चेक करके सबमिट कर दें.

ये भी पढ़ें-नीट पीजी 2026 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Aug 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Education News CTET 2026
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