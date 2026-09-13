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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी ITI सेकंड फेज रिजल्ट 2026 जारी, 12 से 17 सितंबर तक एडमिशन का मौका

यूपी ITI सेकंड फेज रिजल्ट 2026 जारी, 12 से 17 सितंबर तक एडमिशन का मौका

यूपी एससीवीटी ITI ने आज दूसरे चरण का चयन और सीट आवंटन रिजल्ट जारी किया है. जिन उम्मीदवारों को इस चरण में सीट मिली है, उन्हें 17 सितंबर तक संबंधित आईटीआई में पहुंचकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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यूपी आईटीआई सेकंड फेज रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने आज 12 सितंबर दूसरे चरण का चयन और सीट आवंटन रिजल्ट जारी किया है. जिन उम्मीदवारों को इस चरण में सीट मिली है, उन्हें 12 से 17 सितंबर 2026 के बीच संबंधित आईटीआई में पहुंचकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. दूसरे चरण में 6 महीने, 1 साल और 2 साल की अवधि वाले प्रोग्राम के लिए सीटों का आवंटन किया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट एससीवीटी यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं. 

रजिस्ट्रेशन नंबर से डाउनलोड करें रिजल्ट 

  • सेकंड फेज का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले scvtup.in पर जाए. 
  • इसके बाद होम पेज पर एडमिशन 2026 से संबंधित सेक्शन में दूसरे चरण के आवंटन रिजल्ट का लिंक खोलें.
  • इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें.
  • रिजल्ट स्क्रीन पर आने के बाद उम्मीदवार अपने आवंटित आईटीआई और ट्रेड की जानकारी देख सकेंगे.
  • सेलेक्शन होने पर कॉल लेटर डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकालना होगा.
  • वहीं चयन की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी भेजी जा रही है.
  • जिन उम्मीदवारों को सीट नहीं मिली है, वह पोर्टल पर अपनी रैंक की जानकारी देख सकते हैं.

17 सितंबर तक पूरा करना होगा एडमिशन 

दूसरे चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक चलेगी. उम्मीदवारों को तय समय के अंदर संबंधित आईटीआई में पहुंचकर एडमिशन लेना होगा. उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते संस्थान पहुंचने की सलाह दी गई है. एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छुट्टी के दिनों में भी संस्थान खुले रहेंगे. आईटीआई में पहुंचने के बाद उम्मीदवार को संस्थान की चयन लिस्ट में अपने चयन का मिलान भी करना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना होगा. 

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एडमिशन के समय ये डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी 

एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को कॉल सेंटर ऑनलाइन आवेदन की प्रति सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटो कॉपी, रिजल्ट की कॉपी, अंतिम शिक्षण संस्थान का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना होगा. 

फ्रिज या फ्लोट का ऑप्शन भी चुनना होगा

एडमिशन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अपनी स्थिति के अनुसार फ्रिज या फ्लोट का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद कॉल सेंटर में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यूपी आईटीआई में एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है. उम्मीदवारों का चयन कक्षा 8वीं या 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाता है. इसके लिए लिखित प्रवेश परीक्षा नहीं होती है. पहले चरण का सीट आवंटन रिजल्ट 26 अगस्त को जारी किया गया था, जबकि दूसरे चरण का रिजल्ट आज 12 सितंबर को जारी किया गया है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Education News UP ITI Second Phase Result 2026 Released UP ITI Admission
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