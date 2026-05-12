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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Cancelled: NEET 2026 रद्द हो गई है छात्रों की फीस कैसे वापस होगी और इसमें कितना लगेगा वक्त? जान नें पूरी प्रक्रिया

NEET UG 2026 Cancelled: NEET 2026 रद्द हो गई है छात्रों की फीस कैसे वापस होगी और इसमें कितना लगेगा वक्त? जान नें पूरी प्रक्रिया

NEET UG 2026 Cancelled: नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है. आइए जानते हैं कि छात्रों की फीस कैसे वापस होगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 May 2026 01:22 PM (IST)
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  • NEET UG 2026 परीक्षा अनियमितताओं के कारण रद्द हुई, लाखों छात्र चिंतित।
  • छात्रों को पुनः पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
  • पूर्व में भुगतान की गई फीस उसी माध्यम से वापस होगी।
  • शुल्क वापसी में 7-15 दिन लग सकते हैं, जल्द आएगा नोटिस।

NEET UG 2026 Cancelled: नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से पूरे देश में लाखों छात्रों और अभिभावकों में चिंता फैल गई है. यह परीक्षा 3 मई 2026 को होनी थी और अनियमितताओं के आरोपों के बाद अब रद्द कर दी गई. इसी बीच आइए जानते हैं कि छात्रों की फीस कैसे वापस होगी और इसमें कितना समय लगेगा.

छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी 

छात्रों के बीच सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह थी कि क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी. एनटीए ने यह साफ कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन का सारा मौजूदा डेटा दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए अपने आप आगे बढ़ा दिया जाएगा. इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को नए आवेदन पत्र भरने, दस्तावेज दोबारा अपलोड करने या फिर परीक्षा केंद्र दोबारा चुनने की जरूरत नहीं होगी. उनकी पहले से जमा की गई जानकारी आने वाले परीक्षा चक्र के लिए मान्य रहेगी. 

यह भी पढ़ें: दोबारा कब होगी NEET UG 2026 की परीक्षा, पिछली बार जब परीक्षा कैंसिल हुई तब क्या हुआ था?

कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा 

एनटीए ने यह भी पुष्टि की है कि छात्रों से दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क दोबारा देने के लिए नहीं कहा जाएगा. दोबारा परीक्षा एजेंसी के आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल करके आयोजित की जाएगी. इसका वित्तीय बोझ उम्मीदवारों पर नहीं डाला जाएगा. इस घोषणा से छात्रों को बड़ी राहत मिली है.

शुल्क वापसी की प्रक्रिया 

अब तक जारी की गई जानकारी के मुताबिक छात्रों द्वारा पहले से भुगतान किया गया शुल्क सीधे उन्हीं भुगतान माध्यमों से वापस किया जाएगा जिनका इस्तेमाल उन्होंने रजिस्ट्रेशन के दौरान किया था. अगर किसी छात्र ने ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर किसी दूसरे डिजिटल तरीके से भुगतान किया था तो शुल्क वापसी इस खाते में जमा होने की उम्मीद है. ऑफलाइन या फिर बैंक चालान के जरिए से किए गए भुगतानों के मामले में एनटीए द्वारा बाद में अतिरिक्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं. पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 7 से 15 दिन का समय लग सकता है लेकिन एनटीए जल्द ही इसकी समय सीमा के लिए आधिकारिक नोटिस जारी कर सकता है.

इस परीक्षा में लगभग 22.79 लाख उम्मीदवार शामिल थे इस वजह से रिफंड की प्रक्रिया शायद कई चरणों में पूरी की जाएगी. बड़े पैमाने पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भुगतान के रिकॉर्ड, उम्मीदवारों के विवरण और बैंकिंग जानकारी का सत्यापन करना जरूरी होता है. 

दुनिया के सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक 

नीट यूजी 2026 परीक्षा का पैमाना काफी बड़ा होता है. इस बार इस परीक्षा का आयोजन भारत के 551 शहरों में स्थित 5432 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में किया जाना तय था. निगरानी के लिए 6000 से ज्यादा पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था और 674 सिटी कोऑर्डिनेटर ने शहर स्तरीय व्यवस्थाओं की देखरेख की थी.

दरअसल परीक्षा से ठीक पहले एक गेस पेपर वायरल होने की खबर सामने आ रही थी. इस पेपर में करीब 125 सवाल असली पेपर से मिल रहे थे. इसके बाद एनटीए और सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें : दोबारा कब होगी NEET UG 2026 की परीक्षा, पिछली बार जब परीक्षा कैंसिल हुई तब क्या हुआ था?

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 May 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
NEET UG 2026 NEET UG 2026 Cancelled NTA Refund
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