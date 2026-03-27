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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPTET 2026: क्या एक से ज्यादा शादी करने वाले नहीं भर पाएंगे UPTET 2026 का फॉर्म, आज से शुरू हुए आवेदन

UPTET 2026: क्या एक से ज्यादा शादी करने वाले नहीं भर पाएंगे UPTET 2026 का फॉर्म, आज से शुरू हुए आवेदन

UP TET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी है इस बार आयोग ने कुछ सख्त नियम लागू किए हैं, जिनमें एक से ज्यादा शादी करने वाले उम्मीदवारों पर रोक भी शामिल है.जानें पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Mar 2026 06:17 PM (IST)
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UPTET 2026: अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. Uttar Pradesh Education Service Selection Commission ने UP TET 2026 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. लंबे इंतजार के बाद इस परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो गये हैं लेकिन इस बार कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं जिन्हें जानना हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है.

क्या है नया नियम 
इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस नियम की हो रही है, वह शादी से जुड़ा हुआ है. आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे पुरुष उम्मीदवार जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां जीवित हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.इसी तरह, अगर कोई महिला ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसकी पहले से पत्नी है, तो वह भी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी. बहुविवाह करने वाले उम्मीदवारों को इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया है. यह नियम पुरुष और महिला दोनों पर समान रूप से लागू होगा.

क्या इस नियम में मिल सकती है छूट?
हालांकि इस सख्त नियम में एक छोटी सी छूट भी दी गई है.अगर किसी खास मामले में राज्यपाल की ओर से अनुमति मिलती है, तो ऐसे उम्मीदवार को आवेदन करने की इजाजत दी जा सकती है.लेकिन आम तौर पर इस नियम में कोई ढील नहीं मिलेगी.

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परीक्षा पास करने से नौकरी पक्की नहीं

आयोग ने स्पष्ट किया है कि UPTET केवल एक पात्रता परीक्षा है. परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलना या एडमिट कार्ड जारी होना अंतिम चयन की पुष्टि नहीं करता.इसी प्रकार, परीक्षा पास करने के बाद भी सीधे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं होती. अंतिम चयन संबंधित भर्ती प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और अन्य मानकों के आधार पर किया जाएगा.

गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई
फॉर्म भरते समय अगर कोई उम्मीदवार गलत या झूठी जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.ऐसी स्थिति में उम्मीदवार का रिजल्ट भी  रद्द किया जा सकता है, TET प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

OMR शीट की दोबारा जांच नहीं होगी

परीक्षा के बाद कई छात्र कॉपी दोबारा चेक कराने की मांग करते हैं, लेकिन इस बार आयोग ने साफ कर दिया है कि OMR शीट की दोबारा जांच नहीं होगी.कॉपी की जांच आधुनिक मशीनों से की जाती है, इसलिए उसमें गलती की संभावना बहुत कम होती है और रीचेकिंग की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी.

कब होगी परीक्षा ?
परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी.इसलिए योग्य उम्मीदवार समय रहते अपना फॉर्म भर लें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Education JObs UPTET 2026 UP TET Application 2026
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