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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील

'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील

NEET Exam Cancelled 2026: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 12 May 2026 06:52 PM (IST)
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नीट यूजी परीक्षा 2026 के रद्द होने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बीजेपी इनाम देती है. उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया.

छात्रों के भविष्य की चोरी में साझेदार हैं PM मोदी: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं. एक काम कीजिए खुद Google कीजिए: NEET 2024 की भयंकर चोरी के दौरान NTA का DG कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है? देखा? समझ आया? BJP इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है. साफ है कि मोदी जी और बीजेपी आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार हैं. जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही उसूल है- जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम.'

नीट पेपर लीक की होगी CBI जांच

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तथाकथित अमृतकाल ‘विषकाल’ बन गया है. एनटीए ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी-2026’ को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की. सरकार ने सीबीआई को इन ‘अनियमितताओं’ की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया. एनटीए ने कहा कि यह परीक्षा अलग से नोटिफिकेशन में दी गई तारीखों पर पुनः आयोजित की जाएगी.

भाजपाई व्यवस्था ने छात्रों की मेहनत को कुचला: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई. 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया. किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला- पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार.’ उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना था, ‘हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं. अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे.’

ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 Exam Cancelled: 'पेपर कैसे लीक हो गया भाई...', ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा ये सवाल

Published at : 12 May 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
NEET NTA RAHUL GANDHI
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