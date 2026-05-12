हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Exam: देश में पहली बार कब हुई थी NEET परीक्षा? जानिए कैसे बदला मेडिकल एडमिशन का पूरा सिस्टम

NEET UG 2026 Exam: देश में पहली बार कब हुई थी NEET परीक्षा? जानिए कैसे बदला मेडिकल एडमिशन का पूरा सिस्टम

NEET परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस एग्जाम की शुरुआत कब हुई थी और इस पेपर के आयोजन का क्या मकसद था, आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 May 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई.
  • यह परीक्षा पहली बार 5 मई 2013 को आयोजित हुई थी.
  • एक समान परीक्षा का उद्देश्य देश भर में दाखिला सुलभ बनाना था.
  • नीट के जरिए MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश मिलता है.

नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है. यह एग्जाम 3 मई को हुआ था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से बेहद जल्द ही इस एग्जाम की नई डेट जारी की जाएगी. फिलहाल पेपर को पेपर लीक की खबरों के चलते रद्द करना पड़ा है. ऐसे में आइए जानते हैं देश में नीट परीक्षा पहली बार कब हुई थी? आइए डिटेल्स जानते हैं...

आज लाखों छात्र जब डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET की तैयारी करते हैं, तो शायद ही किसी को याद हो कि यह परीक्षा शुरू कब हुई थी. एक समय ऐसा भी था जब मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए अलग-अलग राज्यों और संस्थानों की अलग परीक्षाएं होती थीं. कहीं फॉर्म अलग, कहीं नियम अलग और कहीं फीस अलग. इसी उलझन और गड़बड़ी को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल की गई.

भारत में NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पहली बार 5 मई 2013 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) की मंजूरी से शुरू की गई. इसका मकसद साफ था देश भर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिला एक ही परीक्षा के आधार पर दिया जाए.

क्यों पड़ी जरूरत?

पहले मेडिकल में दाखिले के लिए ‘एआईपीएमटी’ नाम की परीक्षा होती थी. इसके अलावा कई राज्य और निजी कॉलेज अपनी अलग परीक्षाएं भी कराते थे. इससे छात्रों पर कई परीक्षाओं का दबाव पड़ता था. ऊपर से निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा और भारी फीस को लेकर कई सवाल उठते थे. मेधावी छात्र पीछे रह जाते थे और जिनके पास पैसे थे, उन्हें ज्यादा मौका मिल जाता था.

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक समान परीक्षा लाने का फैसला हुआ. सुप्रीम कोर्ट की सहमति और केंद्र सरकार की पहल के बाद NEET लागू की गई. हालांकि शुरुआत में कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बाद में यह परीक्षा पूरे देश में लागू हो गई.

शुरुआत में कौन कराता था परीक्षा?

जब 2013 में पहली बार NEET हुई, तब इसका आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) करता था. बाद में साल 2019 से इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को दे दी गई. आज भी NTA ही इस परीक्षा का आयोजन करती है.

किन कोर्स में मिलता है दाखिला?

NEET के जरिए MBBS और BDS के अलावा AYUSH, वेटनरी (BVSc) जैसे कोर्स में भी प्रवेश मिलता है. इतना ही नहीं, AIIMS और JIPMER जैसे बड़े संस्थानों में भी अब दाखिला NEET के आधार पर ही होता है. विदेश में MBBS करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए भी NEET पास करना जरूरी कर दिया गया है.

कौन दे सकता है परीक्षा?

इस परीक्षा को भारत के छात्र तो दे ही सकते हैं, साथ ही NRI, OCI, PIO और विदेशी नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं. कम से कम आयु 17 साल तय की गई है. अधिकतम उम्र 25 साल है, उधर, आरक्षित वर्ग को 5 साल की छूट मिलती है.

यह भी पढ़ें - NEET Paper Leak: नीट एग्जाम में कब-कब हो चुका पेपर लीक? जानें हर बार की पूरी जानकारी

कितनी सीटें और कितनी होड़?

देश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में हजारों सीटें हैं, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या लाखों में होती है. यही वजह है कि NEET को देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल भारी संख्या में छात्र इसमें बैठते हैं और सीटों के लिए कड़ी टक्कर होती है.

परीक्षा पैटर्न कैसा है?

NEET में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं. कुल 200 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 180 सवाल हल करने होते हैं. हर सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाता है. परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट की होती है. सवाल 12 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं. अगर छात्र हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा का विकल्प चुनता है, तो उसे अंग्रेजी में भी प्रश्न पत्र मिलता है. अगर किसी भाषा में छपाई की गलती हो जाए, तो अंग्रेजी के प्रश्न को सही माना जाता है.

यह भी पढ़ें -  सेंट स्टीफंस कॉलेज को मिली पहली महिला प्रिंसिपल, 145 साल में बना इतिहास

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 May 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Education NTA NEET UG 2026 NEET First Exam Date NEET History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET UG 2026 Exam: देश में पहली बार कब हुई थी NEET परीक्षा? जानिए कैसे बदला मेडिकल एडमिशन का पूरा सिस्टम
देश में पहली बार कब हुई थी NEET परीक्षा? जानिए कैसे बदला मेडिकल एडमिशन का पूरा सिस्टम
शिक्षा
NEET UG Exam 2026 Cancelled LIVE: नीट पर लगा विराम! आरोपों के बाद परीक्षा निरस्त, नई तारीख का इंतजार
LIVE: नीट पर लगा विराम! आरोपों के बाद परीक्षा निरस्त, नई तारीख का इंतजार
शिक्षा
NEET रद्द, लेकिन हौसला नहीं; एग्जाम कैंसिल पर शिक्षकों ने कैंडिडेट्स से की ये खास अपील
NEET रद्द, लेकिन हौसला नहीं; एग्जाम कैंसिल पर शिक्षकों ने कैंडिडेट्स से की ये खास अपील
शिक्षा
सेंट स्टीफंस कॉलेज को मिली पहली महिला प्रिंसिपल, 145 साल में बना इतिहास
सेंट स्टीफंस कॉलेज को मिली पहली महिला प्रिंसिपल, 145 साल में बना इतिहास
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Explained: तेल-गैस की किल्लत और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
फूड
Pasta Cooking Tips: रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget