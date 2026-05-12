BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
Bangladesh vs Pakistan Test Highlights: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हरा दिया है. यह टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान पर लगातार तीसरी जीत है.
बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रनों से हरा दिया है. ढाका में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान टीम को चौथी पारी में 268 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में पूरी पाक टीम 163 रनों पर सिमट गई और 104 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला हार गई. चौथी पारी में विशेष रूप से साढ़े 6 फुट के गेंदबाज नाहिद राणा ने कहर बरपाया, जिन्होंने कुल 5 विकेट झटके.
यह टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पकिस्तान पर लगातार तीसरी जीत है. यह इतिहास में पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाक टीम को लगातार 3 टेस्ट मैचों में मात दी है. बांग्लादेश टीम का यह जीत का सिलसिला अगस्त 2024 से चला आ रहा है.
पाकिस्तान को मिल था 268 का लक्ष्य
चौथी पारी में पाकिस्तान को 268 रनों का लक्ष्य मिला था. तस्कीन अहमद ने पहले ही ओवर में इमाम उल हक को आउट करके पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को झटका दिया था. पहली पारी में शतक लगाने वाले अजान अवैस का बल्ला इस बार खामोश रहा, जो केवल 15 रन बना पाए. देखते ही देखते पाकिस्तान ने 68 के स्कोर तक 3 विकेट खो दिए थे और टीम अब भी जीत से 200 रन दूर थी.
सलमान आगा और अब्दुल्ला फजल ने 51 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला. फजल ने 66 रन बनाए और वे दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे. जैसे ही फजल का विकेट गिरा, वैसे ही विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. नाहिद राणा ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान के आखिरी 7 विकेट केवल 44 रन के भीतर गिर गए.
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नाहिद राणा ने मचाई तबाही
करीब साढ़े 6 फुट लंबे तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने चौथी पारी में कुल 5 विकेट झटके. यह नाहिद के टेस्ट करियर में केवल दूसरी बार है जब उन्होंने किसी पारी में फाइफर लिया हो. वहीं पहली पारी में बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट चटकाते हुए पाकिस्तानी बैटिंग की कमर तोड़ कर रख दी थी.
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