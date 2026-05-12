सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया

सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया

UP News: राकेश टिकैत ने जैविक खेती को लेकर कहा कि किसान संगठन लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती की मांग उठाते आ रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि फर्टिलाइजर सब्सिडी आखिर किसानों तक सीधे क्यों नहीं पहुंच रही.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 12 May 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने, सोने में कम निवेश करने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील की है. प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को लेकर किसान नेता ने समर्थन जताया है. मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो सभी लोगों को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए. पीएम मोदी के सोना कम खरीदने की अपील पर भी राकेश टिकैत ने एक आइडिया दिया है.

सोने में कम निवेश की अपील पर राकेश टिकैत ने कहा कि खाप पंचायतें भी सादगी की बात करती रही हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि शादियों में सोने के इस्तेमाल को सीमित करने पर भी कानून बनाया जा सकता है ताकि फिजूलखर्ची कम हो. उन्होंने पेट्रोल-डीजल की बचत पर जोर देते हुए कहा कि जितनी बचत संभव हो सके, लोगों को उतनी बचत करनी चाहिए.

किसान नेता राकेश टिकैत ने जैविक खेती को लेकर कहा कि किसान संगठन लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती की मांग उठाते आ रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि फर्टिलाइजर सब्सिडी आखिर किसानों तक सीधे क्यों नहीं पहुंच रही. टिकैत ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से सीधे सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके.

उन्होंने कहा कि देश में ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए अलग मार्केट तैयार होना चाहिए. बड़े शहरों और मॉल में किसानों को सस्ती दरों पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएं, जहां सीधे ऑर्गेनिक उत्पाद बेचे जा सकें. साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों की मॉनिटरिंग और जांच भी जरूरी है ताकि मिलावट पर रोक लग सके.

'PM के खिलाफ इस भाषा से सहमत नहीं लेकिन...' अजेंद्र के बयान का विरोध कर अखिलेश ने BJP नेताओं को घेरा

पेट्रोल-डीजल की बचत को लेकर बीकेयू नेता टिकैत ने कहा कि सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करना होगा. उन्होंने कहा कि कई लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, जिससे लोग मजबूरी में निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर लोकल ट्रेन सेवाएं बढ़ाई जाएं तो ईंधन की काफी बचत हो सकती है. 

'कोई जाहिल है तो उसे हम...', विनेश फोगाट के बयान पर बृज भूषण सिंह के बेटे का पलटवार

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 12 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
BKU Rakesh Tikait UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया
सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM के खिलाफ इस भाषा से सहमत नहीं लेकिन...' अजेंद्र के बयान का विरोध कर अखिलेश ने BJP नेताओं को घेरा
'PM के खिलाफ इस भाषा से सहमत नहीं लेकिन...' अजेंद्र के बयान का विरोध कर अखिलेश ने BJP नेताओं को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कोई जाहिल है तो उसे हम...', विनेश फोगाट के बयान पर बृज भूषण सिंह के बेटे का पलटवार
'कोई जाहिल है तो उसे हम...', विनेश फोगाट के बयान पर बृज भूषण सिंह के बेटे का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंदौली में 3 हत्याओं से सनसनी फैलाने वाला सीरियल किलर एनकाउंटर में ढेर, आरा में था सिक्योरिटी गार्ड
चंदौली में 3 हत्याओं से सनसनी फैलाने वाला सीरियल किलर एनकाउंटर में ढेर, आरा में था सिक्योरिटी गार्ड
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Explained: तेल-गैस की किल्लत और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
फूड
Pasta Cooking Tips: रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget