हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाआयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच

आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच

आयरन लेडी के नाम से मशहूर IPS संजुक्ता पराशर ने अपने साहस, ईमानदारी और देशभक्ति से लाखों युवाओं के दिलों में जगह बनाई. UPSC में टॉप रैंक लाने के बाद आईपीएस बनकर समाज की सुरक्षा को अपना मिशन बना लिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Oct 2025 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

हर साल लाखों युवा यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देखते हैं. लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने साहस और समर्पण से आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाते हैं. ऐसी ही एक नाम है IPS संजुक्ता पराशर, जो आज पूरे देश में “आयरन लेडी ऑफ असम” के नाम से जानी जाती हैं. उनकी कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने हर मुश्किल रास्ते को अपनी ताकत बना लिया.

संजुक्ता का जन्म और पालन-पोषण असम में हुआ. बचपन से ही वह पढ़ाई में अव्वल रहीं और हमेशा अपने माता-पिता का गर्व बनीं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई असम में पूरी की और फिर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया. यहीं से समाज को समझने और कुछ बड़ा करने की इच्छा उनके मन में और गहरी होती चली गई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में दाखिला लिया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

आसान नहीं था सफर

यहीं से उनके जीवन ने नया मोड़ लिया. उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू की. यह रास्ता आसान नहीं था दिन-रात की मेहनत, असफलताओं का डर और समाज की उम्मीदें सबकुछ एक साथ झेलना पड़ा. लेकिन संजुक्ता ने कभी हार नहीं मानी. आखिरकार साल 2006 में उन्होंने UPSC परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल की. यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने IAS नहीं, बल्कि Indian Police Service (IPS) को चुना.

जब हर कोई आरामदायक प्रशासनिक नौकरी की ओर बढ़ना चाहता है, संजुक्ता ने कठिन रास्ता चुना कानून, अपराध और जनता की सुरक्षा का. उन्होंने असम-मेघालय कैडर चुना, यानी वही इलाका जहां आतंकवाद, हिंसा और उथल-पुथल का माहौल रहता था. लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

चुनौतियों का सामना

IPS बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग असम के मकुम में सहायक कमांडेंट के रूप में हुई. यहां उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ा. लेकिन संजुक्ता ने अपनी बहादुरी और निडरता से सबका दिल जीत लिया. जब उदालगुरी जिले में बोडो और बांग्लादेशी समुदाय के बीच हिंसा भड़की, तब उन्हें वहां भेजा गया. उन्होंने बिना किसी डर के हालात को संभाला और हिंसा पर नियंत्रण पाया. उस वक्त से असम में लोग उन्हें “आयरन लेडी” कहने लगे.

यह भी पढ़ें - अब बच्चों को भी मिलेगा बुकर अवॉर्ड, 8 से 12 साल के लेखकों का होगा सम्मान

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 26 Oct 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Education  IPS Sanjukta Parashar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
शिक्षा
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
हेल्थ
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget