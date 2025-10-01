हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड

UPPSC ने PCS और ACF/RFO प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 12 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.  

01 Oct 2025 11:03 AM (IST)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने बहुप्रतीक्षित पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा 12 अक्तूबर को आयोजित होगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचने की सलाह दी है.

एडमिट कार्ड परीक्षा का सबसे अहम दस्तावेज है. इसे डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इन जानकारियों को जरूर चेक करना चाहिए. उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, फोटो और हस्ताक्षरपरीक्षा का नाम और विषय, परीक्षा की तिथि और समय, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम.

कब होगी परीक्षा?

यूपीपीएससी पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्तूबर 2025 को दो शिफ्टों में होगी.

पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक

इस परीक्षा के लिए 75 जिलों में कुल 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. आयोग के मुताबिक, इस बार लगभग 6.26 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए करीब 210 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

परीक्षा पैटर्न

यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective) के प्रश्न होंगे.

पहली पाली में सामान्य अध्ययन (General Studies) से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे.

दूसरी पाली में सीसैट (CSAT) परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे.

दोनों पेपर कुल 400 अंकों के होंगे.

ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य अध्ययन का पेपर चयन में निर्णायक भूमिका निभाता है, जबकि सीसैट में केवल क्वालिफाइंग अंक हासिल करना जरूरी होता है.

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाएं?

एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी

वैलिड फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट)

बिना एडमिट कार्ड और वैध आईडी प्रूफ के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले uppsc.up.nic.in वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर दिए गए Admit Card लिंक पर क्लिक करें.
  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करें.
  4. अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें.

01 Oct 2025 11:03 AM (IST)
