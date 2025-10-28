UPPSC LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, 7,466 पदों पर होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अध्यापक (LT Grade) प्रशिक्षित स्नातक (TGT) भर्ती परीक्षा 2026 का विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 7,466 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं.

यह भर्ती लंबे समय से चर्चा में थी और अब परीक्षा की तारीखें घोषित होने के बाद उम्मीदवारों की तैयारी और तेज हो गई है. आयोग ने कुल 9 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करने की जानकारी दी है, जिनमें से 8 विषयों की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी गई हैं. केवल कंप्यूटर विषय की परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी.

जनवरी 2026 में होगी परीक्षा

आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा जनवरी 2026 के महीने में अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी. परीक्षाएं दो शिफ्टों में होंगी. सुबह की शिफ्ट 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक.

17 जनवरी 2026 को सामाजिक विज्ञान और जीवविज्ञान विषय की परीक्षा होगी. 18 जनवरी 2026 को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा कराई जाएगी. 24 जनवरी 2026 को कला और कृषि/बागवानी विषय की परीक्षा होगी. 25 जनवरी 2026 को उर्दू और संगीत विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी. सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी और राज्य के अलग-अलग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे.

लगभग 12 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल

यह भर्ती उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों में से एक मानी जा रही है. आयोग के अनुसार, 7,466 पदों के लिए कुल 12,36,238 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इतने भारी संख्या में आवेदकों के कारण परीक्षा केंद्रों का चयन बेहद सावधानी से किया जा रहा है.

कंट्रोल रूम से की जाएगी परीक्षा की निगरानी

परीक्षा को पूरी तरह से कन्ट्रोल रूम सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जाएगा. यह वही मॉड्यूल है जिसका इस्तेमाल आयोग ने PCS परीक्षा के दौरान किया था. हर परीक्षा केंद्र को एक सेक्टर माना जाएगा. प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल के प्रयास को तुरंत नियंत्रित किया जा सके.

चयन कैसे होगा?

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया सीधे मुख्य (लिखित) परीक्षा के अंकों के आधार पर की जाएगी. यानी इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करना बेहद जरूरी है. कोई इंटरव्यू नहीं होगा.

परीक्षा शेड्यूल कैसे देखें?

