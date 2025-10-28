हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स

SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स

भारतीय स्टेट बैंक ने इनवेस्टमेंट ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर और अन्य 103 पदों के लिए भर्ती निकाली है. उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Oct 2025 11:02 AM (IST)
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ने निवेश अधिकारी, रिलेशनशिप मैनेजर, टीम लीड और अन्य कई पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के तहत कुल 103 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

एसबीआई ने इस बार विभिन्न स्तरों पर भर्ती निकाली है. बैंक में प्रमुख (उत्पाद, निवेश एवं अनुसंधान), क्षेत्रीय प्रमुख (खुदरा), रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड, निवेश विशेषज्ञ, निवेश अधिकारी, परियोजना विकास प्रबंधक (व्यवसाय) और केंद्रीय अनुसंधान टीम (सहायता) जैसे पद शामिल हैं. इन सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता और अनुभव की आवश्यकता है. कुल मिलाकर 103 पदों को भरा जाएगा, जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर तक चलेगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए (CA), सीएफए (CFA), एमबीए (MBA) या पीजीडीएम (PGDM) जैसी डिग्रियां होनी चाहिए. बैंकिंग या निवेश क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ें, ताकि आवेदन के समय किसी तरह की गलती न हो.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹750 का भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी (दिव्यांग) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह फ्री रखा गया है.

आवेदन कैसे करें?

एसबीआई की इस भर्ती में आवेदन करना बहुत आसान है. उम्मीदवार सबसे पहले sbi.co.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर ‘Career’ सेक्शन में जाकर एससीओ (Specialist Cadre Officer) भर्ती लिंक पर क्लिक करें. यहां नया पंजीकरण (Registration) करें और लॉगिन आईडी बनाएं. इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंटआउट रख लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 28 Oct 2025 11:02 AM (IST)
JOB SBI Investment Officer Recruitment 2025 SBI SCO Vacancy 2025
