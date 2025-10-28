SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ने निवेश अधिकारी, रिलेशनशिप मैनेजर, टीम लीड और अन्य कई पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के तहत कुल 103 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

एसबीआई ने इस बार विभिन्न स्तरों पर भर्ती निकाली है. बैंक में प्रमुख (उत्पाद, निवेश एवं अनुसंधान), क्षेत्रीय प्रमुख (खुदरा), रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड, निवेश विशेषज्ञ, निवेश अधिकारी, परियोजना विकास प्रबंधक (व्यवसाय) और केंद्रीय अनुसंधान टीम (सहायता) जैसे पद शामिल हैं. इन सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता और अनुभव की आवश्यकता है. कुल मिलाकर 103 पदों को भरा जाएगा, जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर तक चलेगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए (CA), सीएफए (CFA), एमबीए (MBA) या पीजीडीएम (PGDM) जैसी डिग्रियां होनी चाहिए. बैंकिंग या निवेश क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ें, ताकि आवेदन के समय किसी तरह की गलती न हो.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹750 का भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी (दिव्यांग) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह फ्री रखा गया है.

आवेदन कैसे करें?

एसबीआई की इस भर्ती में आवेदन करना बहुत आसान है. उम्मीदवार सबसे पहले sbi.co.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर ‘Career’ सेक्शन में जाकर एससीओ (Specialist Cadre Officer) भर्ती लिंक पर क्लिक करें. यहां नया पंजीकरण (Registration) करें और लॉगिन आईडी बनाएं. इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंटआउट रख लें.

