हिंदी न्यूज़शिक्षाछात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी

छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी

यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की अंतिम तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी कर दी है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Feb 2026 05:16 PM (IST)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. बोर्ड ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल परीक्षाओं और अंकों को ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब सभी स्कूलों को 13 फरवरी 2026 तक यह काम पूरा करना होगा. इस फैसले से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है, जिनके स्कूलों में अभी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई थीं.

इससे पहले बोर्ड ने इंटर प्रैक्टिकल परीक्षाओं को दो चरणों में कराने का कार्यक्रम जारी किया था. पहले चरण की परीक्षाएं 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित की जानी थीं. वहीं दूसरा चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक तय किया गया था. योजना के मुताबिक 9 फरवरी तक सभी प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी होनी थीं और उसके बाद अंक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाने थे.

समीक्षा में सामने आई परेशानी

जब बोर्ड ने परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा की, तो सामने आया कि कई स्कूलों में अभी भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं. कुछ जगहों पर परीक्षाएं तो हो गई थीं, लेकिन उनके अंक अब तक ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज नहीं किए गए थे. ऐसे में छात्रों के परिणाम प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी. इसी समस्या को देखते हुए बोर्ड ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया.

छात्रों के हित में लिया गया निर्णय

यूपी बोर्ड ने साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह छात्रों के हित में लिया गया है. बोर्ड नहीं चाहता कि किसी भी छात्र का रिजल्ट सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से खराब हो. समय सीमा बढ़ने से स्कूलों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका मिलेगा और छात्र बिना किसी चिंता के आगे की पढ़ाई की तैयारी कर सकेंगे.

13 फरवरी तक अनिवार्य अपलोड

बोर्ड ने नई समय सीमा तय करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि अब 13 फरवरी 2026 तक सभी प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी कर ली जाएं. इसके साथ ही सभी छात्रों के अंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं. इस काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बोर्ड सचिव का सख्त संदेश

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में सभी परीक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी की जाएं और अंकों को समय पर अपलोड किया जाए. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

Published at : 10 Feb 2026 05:16 PM (IST)
Education UP Board Exam
Embed widget