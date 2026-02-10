जेईई मेन 2026 सेशन-1 का रिजल्ट अब जल्द जारी होने वाला है. आंसर-की जारी होने के बाद लाखों छात्रों की नजर अब रिजल्ट डेट पर टिकी हुई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, जेईई मेन सेशन-1 का रिजल्ट 12 फरवरी को घोषित किया जाएगा. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर देख सकेंगे. आइए जानते हैं आप रिजल्ट कैसे देख सकेंगे.

एनटीए के मुताबिक, जेईई मेन 2026 का सेशन-2 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा. जिन छात्रों को सेशन-1 में उम्मीद के मुताबिक स्कोर नहीं मिला, उनके पास सेशन-2 में प्रदर्शन सुधारने का मौका होगा.

जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा 21 से 25 जनवरी और 28-29 जनवरी को आयोजित की गई थी. परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान की पुष्टि के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच की गई, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो और पारदर्शिता बनी रहे.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जेईई मेन में रैंक सीधे रॉ स्कोर से नहीं बनती. इसकी वजह यह है कि परीक्षा कई दिनों और अलग-अलग शिफ्ट में होती है. हर शिफ्ट का पेपर आसान या मुश्किल हो सकता है. इसी अंतर को बराबर करने के लिए एनटीए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाता है. इस नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पर्सेंटाइल स्कोर तय किया जाता है और उसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंक निकलती है.

ये होंगी जरूरी डिटेल्स

आवेदन संख्या

जेईई मेन सेशन-1 रोल नंबर

माता का नाम

पिता का नाम

श्रेणी

दिव्यांग स्थिति (PwD)

लिंग

जन्म तिथि

राष्ट्रीयता

पात्रता राज्य

गणित में पर्सेंटाइल अंक

सायन विज्ञान में पर्सेंटाइल अंक

भौतिकी में पर्सेंटाइल अंक

कुल पर्सेंटाइल अंक

कैसे कर पाएंगे चेक?

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर “JEE Main 2026 Result Link” या “View Scorecard” पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर दिखाया गया सिक्योरिटी कोड (CAPTCHA) सही-सही भरें.

स्टेप 5: इसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 6: आपकी JEE Main स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

स्टेप 7: स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और आगे के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

