बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2026 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है. समिति ने कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सभी सैद्धांतिक विषयों की आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. अब छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर संदेह हो तो तय समय सीमा के भीतर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं.

इस वर्ष इंटर परीक्षा में कुल अंकों के 50 प्रतिशत प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे. सभी परीक्षार्थियों ने इन प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर दिए थे. उत्तरों की सही जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की टीम ने हर प्रश्न का सावधानी से मूल्यांकन किया और उसी के आधार पर आधिकारिक आंसर की तैयार की गई है. समिति का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है ताकि छात्रों को सही परिणाम मिल सके.

बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में इस बार करीब 13.18 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. राज्य भर में एग्जाम के लिए 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. एग्जाम का आयोजन दो पालियों में हुआ था. परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की गई थी.

कब तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

आंसर की जारी होने के बाद अब छात्र अपने प्रश्न पत्र के अनुसार सही और गलत उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इससे उन्हें अपने संभावित अंकों का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी. यदि किसी छात्र को किसी प्रश्न या उसके दिए गए उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 6 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है. समिति ने साफ कर दिया है कि आपत्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी. निर्धारित तिथि और समय के बाद किसी भी माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

कैसे आपत्ति दर्ज कराएं?

आपत्ति दर्ज करने के लिए छात्रों को सबसे पहले समिति की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com या objection.biharboardonline.com पर जाना होगा. वहां “Inter Annual Exam 2026 Answer Key Objection” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल कोड, रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी. जिस विषय और प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनकर अपने उत्तर के समर्थन में तर्क या प्रमाण देना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. आवेदन की कॉपी या स्क्रीनशॉट भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है.

