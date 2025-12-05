उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है. परिषद ने दोनों कक्षाओं के विषयवार मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिनकी मदद से छात्र अपनी परीक्षा तैयारी को पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और बेहतर बना सकेंगे. ये मॉडल पेपर आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध हैं, जहां से इन्हें कोई भी छात्र बिना किसी परेशानी के डाउनलोड कर सकता है.

आजकल परीक्षा का पैटर्न लगातार बदल रहा है, ऐसे में मॉडल पेपर छात्रों के लिए दिशा दिखाने का काम करते हैं. इन्हें हल करके छात्र समझ पाते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और किन अध्यायों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

कक्षा 10वीं के सवालों का पैटर्न बदला

यूपी बोर्ड ने 10वीं कक्षा के पेपर को दो हिस्सों में बांट दिया है, ताकि सवालों का स्तर साफ और संतुलित रहे.

भाग ‘अ’

इस हिस्से में कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे.

हर सवाल 1 अंक का होगा.

इन प्रश्नों के जवाब छात्रों को OMR शीट पर नीले या काले बॉलपॉइंट पेन से भरने होंगे.

खास बात यह है कि रबर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना है, वरना OMR शीट खराब हो सकती है.

भाग ‘ब’

इसमें वर्णनात्मक यानी लिखने वाले सवाल होंगे.

कुल 50 अंक का यह हिस्सा छोटे, बहुत छोटे और लंबे सवालों से बना है.

हर सवाल के आगे यह भी साफ लिखा होगा कि उसमें कितने छोटे उपसवाल शामिल हैं.

पेपर को हल करने के लिए छात्रों को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी समय पर्याप्त है, बस अभ्यास की जरूरत है.

कक्षा 12वीं के लिए भी मॉडल पेपर जारी

12वीं कक्षा के छात्र भी अब अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं. यूपीएमएसपी ने सत्र 2025-26 के लिए इंटरमीडिएट (12वीं) के विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी—तीनों ही स्ट्रीम के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं.

जो छात्र 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वे वेबसाइट पर जाकर विषयवार मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. इससे उन्हें यह अंदाजा लगेगा कि किस यूनिट से किस तरह के सवाल आने की संभावना ज्यादा है और पेपर का टोटल पैटर्न क्या होगा.

मॉडल पेपर डाउनलोड करने का आसान तरीका

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI