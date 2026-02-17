हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा से पहले फर्जी प्रश्न पत्र वायरल, बोर्ड ने जारी किया कड़ा नोटिस

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा से पहले फर्जी प्रश्न पत्र वायरल, बोर्ड ने जारी किया कड़ा नोटिस

परीक्षा से ठीक पहले इस तरह की सूचनाएं सामने आना स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ाता है. ऐसे माहौल में यूपी बोर्ड की मीडिया सेल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति स्पष्ट की है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Feb 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं बुधवार 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं. लाखों परीक्षार्थी इस अहम परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कथित प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हलचल पैदा कर दी है. परीक्षा से ठीक पहले इस तरह की सूचनाएं सामने आना स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ाता है. ऐसे माहौल में यूपी बोर्ड की मीडिया सेल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति स्पष्ट की है और वायरल प्रश्न पत्र को पूरी तरह फर्जी करार दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र का लिया गया संज्ञान

यूपी बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे प्रश्न पत्र वास्तविक नहीं हैं. बोर्ड की मीडिया सेल ने वायरल सामग्री का संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि यह कृत्य असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने और बोर्ड परीक्षा के संबंध में अफवाह फैलाने के उद्देश्य से किया गया है.

बोर्ड ने किया स्पष्ट खंडन

यूपी बोर्ड ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी प्रश्न पत्र का वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है. बोर्ड के मुताबिक यह स्थिति नितांत असत्य, निराधार और शरारतपूर्ण है. इसे छात्रों और अभिभावकों को भ्रमित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

छात्रों और अभिभावकों से अपील

बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर कतई ध्यान न दें. केवल यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक सूचना के अलावा किसी भी अनधिकृत स्रोत से प्राप्त सामग्री पर भरोसा करना उचित नहीं है.

सचिव ने जारी किया नोटिस

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में नोटिस जारी कर पूरी स्थिति स्पष्ट की है. बोर्ड ने दोहराया है कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में अफवाहों से बचना और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना ही समझदारी है. यूपी बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी प्रश्न पत्र के नाम पर फैल रही किसी भी जानकारी का वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 10:58 PM (IST)
पर्सनल कार्नर

Embed widget