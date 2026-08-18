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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

यूपी बोर्ड 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने इस साल आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा में हिस्सा लिया वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने इस साल आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा में हिस्सा लिया वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने हाई स्कूल कंपार्टमेंट रिजल्ट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट रिजल्ट परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किया है.

कब हुई थी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा

यूपी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई 2026 को प्रदेश भर में आयोजित की गई थी. परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी. कक्षा 10वीं की परीक्षा 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 5:15 तक आयोजित की गई.

ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट

  • रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड के ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल result.upmsp.edu.inपर जाएं
  • इसके बाद होम पेज पर अपनी कक्षा के अनुसार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट या हाई स्कूल कंपार्टमेंट रिजल्ट लिंक चुनें.
  • अब अपना जिला सेलेक्ट करें.
  • इसके बाद रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड समेत मांगी गइ जानकारी भरें.
  • अब सबमिट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका कंपार्टमेंट रिजल्ट दिखाई देगा.
  • रिजल्ट चेक करके आप इसे फ्यूचर के लिए डाउनलोड करके भी रख सकते हैं.

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रिजल्ट में जरूर देखें ये जानकारी

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है. इसमें पर्सनल डिटेल, परीक्षा से जुड़ी जानकारी, विषय वार प्राप्त अंक और क्वालीफाइंग स्टेटस शामिल है. वहीं आपको बता दे कि कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए दूसरा मौका होती है जो परीक्षा में जरूरी अंक हासिल नहीं कर पाए थे. ऐसे छात्रों को पूरा शैक्षणिक वर्ष दोबारा किए बिना अपनी योग्यता पूरी करने का अवसर मिलता है

संशोधित मार्कशीट मिलेगी स्कूल में

कंपार्टमेंट परीक्षा के बाद संशोधित अंक छात्रों की मार्कशीट में दर्ज किए जाएंगे. रिजल्ट की कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करने के साथ छात्र अपनी मार्कशीट की एक कॉपी भी सुरक्षित रख सकते हैं. वहीं बोर्ड की ओर से जारी मूल मार्कशीट संबंधित स्कूलों के माध्यम से  छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी. कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट छात्रों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके जरिए छात्र आगे की पढ़ाई और दूसरे फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में बोर्ड ने छात्रों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Education News UP Board UP Board Compartment Result 2026
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