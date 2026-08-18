यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने इस साल आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा में हिस्सा लिया वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने हाई स्कूल कंपार्टमेंट रिजल्ट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट रिजल्ट परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किया है.

कब हुई थी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा

यूपी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई 2026 को प्रदेश भर में आयोजित की गई थी. परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी. कक्षा 10वीं की परीक्षा 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 5:15 तक आयोजित की गई.

ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड के ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल result.upmsp.edu.inपर जाएं

इसके बाद होम पेज पर अपनी कक्षा के अनुसार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट या हाई स्कूल कंपार्टमेंट रिजल्ट लिंक चुनें.

अब अपना जिला सेलेक्ट करें.

इसके बाद रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड समेत मांगी गइ जानकारी भरें.

अब सबमिट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका कंपार्टमेंट रिजल्ट दिखाई देगा.

रिजल्ट चेक करके आप इसे फ्यूचर के लिए डाउनलोड करके भी रख सकते हैं.

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रिजल्ट में जरूर देखें ये जानकारी

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है. इसमें पर्सनल डिटेल, परीक्षा से जुड़ी जानकारी, विषय वार प्राप्त अंक और क्वालीफाइंग स्टेटस शामिल है. वहीं आपको बता दे कि कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए दूसरा मौका होती है जो परीक्षा में जरूरी अंक हासिल नहीं कर पाए थे. ऐसे छात्रों को पूरा शैक्षणिक वर्ष दोबारा किए बिना अपनी योग्यता पूरी करने का अवसर मिलता है

संशोधित मार्कशीट मिलेगी स्कूल में

कंपार्टमेंट परीक्षा के बाद संशोधित अंक छात्रों की मार्कशीट में दर्ज किए जाएंगे. रिजल्ट की कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करने के साथ छात्र अपनी मार्कशीट की एक कॉपी भी सुरक्षित रख सकते हैं. वहीं बोर्ड की ओर से जारी मूल मार्कशीट संबंधित स्कूलों के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी. कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट छात्रों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके जरिए छात्र आगे की पढ़ाई और दूसरे फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में बोर्ड ने छात्रों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी.

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