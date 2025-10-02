​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा पांच अक्टूबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक और परीक्षार्थियों की शिकायतों के कारण इसे टाल दिया गया है. आयोग ने बताया कि नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी, ताकि सभी उम्मीदवार परीक्षा की उचित तैयारी कर सकें.

परीक्षार्थियों ने आयोग से अनुरोध किया था कि पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले और विरोध प्रदर्शन के कारण वे परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं. इसके चलते आयोग ने यह फैसला लिया. आयोग के अधिकारियों ने भी माना कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा. पेपर लीक की जांच अभी भी चल रही है, और कुछ प्रश्न पत्र के अंश लीक होने के चलते पूरा मामला गंभीरता से देखा जा रहा है.

भरे जाने हैं इतने पद

आयोग की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सहकारी निरीक्षक वर्ग-दो और सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) के कुल 45 पदों के लिए लिखित परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी. मंगलवार को आयोग ने उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिए थे, लेकिन अब प्रवेश पत्र होने के बावजूद परीक्षा स्थगित करनी पड़ी.

इस स्थगन का असर उम्मीदवारों पर साफ दिखाई दे रहा है. कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर अपनी चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि वे पिछले दिनों हुई अफवाहों और पेपर लीक मामले के चलते मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए थे. आयोग ने इस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया.

क्या बोले सचिव?

यूकेएसएसएससी के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने स्पष्ट किया कि पांच अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है. उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी और सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित किया जाएगा.

डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने कहा हम चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थी अपनी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल हों. नए कार्यक्रम के अनुसार सभी को पर्याप्त समय मिलेगा. आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी उम्मीदवार को असुविधा न हो और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI