हायर एजुकेशन लेनी है और जेब है खाली तो न हो परेशान, इस योजना में सरकार दे रही बंपर पैसा

यदि आप राजस्थान की पालनहार योजना के लाभार्थी हैं और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है. इस योजना के तहत सरकार पात्र विद्यार्थियों की शिक्षा का आर्थिक बोझ कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक परेशानी के जारी रख सकें.

क्या है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना?

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का उद्देश्य पालनहार योजना से जुड़े विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. योजना का लक्ष्य युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना और उनके लिए बेहतर करियर के अवसर तैयार करना है.

कब शुरू हुई थी योजना?

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना की शुरुआत 19 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी. तब से यह योजना हजारों जरूरतमंद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर रही है.वर्तमान में भी पात्र छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

पहले जानिए क्या है पालनहार योजना?

पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है.इसके तहत अनाथ, अर्ध-अनाथ तथा अन्य पात्र श्रेणियों के बच्चों को परिवार के माहौल में बेहतर पालन-पोषण उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार चाहती है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा और भविष्य आर्थिक अभाव के कारण प्रभावित न हो.मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना भी इसी सोच का विस्तार है, जिसके माध्यम से पालनहार योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों को कॉलेज और तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है.

योजना का मुख्य उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे केवल पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़ें.योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार आधारित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे वे भविष्य में बेहतर नौकरी हासिल कर आत्मनिर्भर बन सकें.

क्या मिलेगा लाभ?

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) का लाभ दिया जाता है. सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पढ़ाई का खर्च कम हो जाता है और विद्यार्थी अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.



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कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की पालनहार योजना के लाभार्थी बालक एवं बालिकाएं ही प्राप्त कर सकते हैं. आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए तथा वह किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए. अधिकतम आयु 21 वर्ष या कोर्स पूरा होने तक निर्धारित की गई है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, पालनहार योजना से संबंधित प्रमाण पत्र, प्रवेश प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे.

कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है.विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं.आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला स्तर पर उपनिदेशक या सहायक निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा. ध्यान रहे कि प्रवेश लेने के तीन माह के भीतर आवेदन करना आवश्यक है.



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