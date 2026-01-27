हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC Controversy: UGC के नए इक्विटी नियम के नियम का स्वागत के साथ उठे सवाल, AISA ने की इन सुधारों की मांग

UGC Controversy: UGC के नए इक्विटी नियम के नियम का स्वागत के साथ उठे सवाल, AISA ने की इन सुधारों की मांग

UGC की 2026 इक्विटी नियमावली को भेदभाव खत्म करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. लेकिन छात्र संगठनों का कहना है कि इसमें कई खामियां अब भी मौजूद हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 27 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के इरादे से UGC ने 2026 की नई इक्विटी नियमावली लागू की है. इसे छात्र संगठनों ने सकारात्मक कदम माना है, लेकिन साथ ही यह बहस भी तेज हो गई है कि क्या ये नियम सिर्फ कागज़ी सुधार बनकर रह जाएंगे या सच में हाशिए पर खड़े छात्रों को न्याय दिला पाएंगे.

13 जनवरी को जारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का प्रचार) नियमावली, 2026 का उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA ने इन दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है, लेकिन संगठन का कहना है कि ये नियम अचानक नहीं आए, बल्कि वर्षों के छात्र आंदोलनों और संस्थागत नाकामियों के दबाव का नतीजा हैं.

छात्र मौतों ने खोली व्यवस्था की परतें

AISA की अध्यक्ष नेहा और महासचिव प्रसेनजीत, महासचिव ने कहा कि, रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे मामलों ने यह उजागर किया कि विश्वविद्यालयों में जातिगत उत्पीड़न कितनी गहराई तक मौजूद है. इन घटनाओं ने यह भी साबित कर दिया कि 2012 के UGC दिशानिर्देश जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं थे. AISA के मुताबिक, नए नियम सामाजिक गुस्से और न्यायिक हस्तक्षेपों के बाद मजबूरी में लाए गए कदम हैं.

OBC को शामिल करना, एक अहम लेकिन देर से उठा कदम

2026 के नियमों में पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी समानता और सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. छात्र संगठन इसे संवैधानिक रूप से जरूरी और स्वागतयोग्य बदलाव मानते हैं. उनका कहना है कि अब तक पिछड़ी जातियों के साथ होने वाले भेदभाव को कानूनी और संस्थागत स्तर पर लगातार नज़रअंदाज़ किया गया.

EOC का विस्तार और नई व्यवस्थाएं

नियमों में इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर्स (EOC) की भूमिका को पहले से कहीं ज्यादा व्यापक किया गया है. अब ये केवल सलाह देने वाली इकाइयां नहीं रहेंगी, बल्कि शिकायतों की जांच के लिए इक्विटी कमिटी, 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वॉड और इक्विटी एंबेसडर जैसी व्यवस्थाएं भी प्रस्तावित की गई हैं.

ढांचे में छिपा हितों का टकराव

AISA का आरोप है कि नियमों में यह अनिवार्य नहीं किया गया कि EOC कोऑर्डिनेटर या इक्विटी कमिटी का अध्यक्ष किसी हाशिए की समुदाय से हो. इसके उलट संस्थान के प्रमुख को ही पदेन चेयरपर्सन बना दिया गया है. इससे असली शक्ति एक बार फिर संस्थान प्रमुख के हाथों में सिमट जाती है और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं.

प्रतिनिधित्व पर अब भी धुंध

इक्विटी कमिटी में SC, ST, OBC और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. चाहे फैकल्टी हो या छात्र, प्रतिनिधित्व की शर्तें अस्पष्ट और अधूरी बताई जा रही हैं, जिससे कमिटी की प्रभावशीलता पर संदेह गहराता है.

भेदभाव की परिभाषा, ताकतवरों के लिए ढाल

नियमों में भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक और अमूर्त रखा गया है. किसी ठोस कृत्य या उदाहरण का ज़िक्र न होने से संस्थानों को इसकी मनमानी व्याख्या करने की छूट मिल जाती है. आलोचकों का मानना है कि यही धुंधलापन जवाबदेही से बचने का रास्ता बन सकता है.

आंकड़े जो चिंता बढ़ाते हैं

UGC के ही आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2024 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. AISA इसे संस्थागत और राज्य स्तर पर बनी जातिवादी संरचना का परिणाम बताता है.

छात्र संगठन मानते हैं कि नियमों का आना भले ही सकारात्मक है, लेकिन यह बहुत देर से उठाया गया कदम है. बड़े और ठोस सुधारों के बिना ये दिशा-निर्देश सिर्फ दिखावटी प्रगतिशीलता बनकर रह सकते हैं, जो कागज़ों में तो मजबूत दिखें लेकिन अमल में कमजोर साबित हों.

AISA की मांग, नियम के साथ जवाबदेही जरूरी

UGC इक्विटी रेगुलेशन्स, 2026 का स्वागत करते हुए AISA ने मांग की है कि इसमें जरूरी संशोधन जल्द किए जाएं. संगठन का कहना है कि असली जवाबदेही, सार्थक प्रतिनिधित्व और हाशिए पर खड़े समाज को वास्तविक सुरक्षा दिए बिना ये नियम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे.

यह भी पढ़ें - UGC New Rules: नए UGC नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध? जानिए पूरा मामला

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 27 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Education AISA UGC New Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
UGC Protest: UGC के नए नियम पर छात्रों ने सरकार से पूछे तीखे सवाल? | Breaking | Lucknow | CM yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
Heart Disease Risk In India: भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget