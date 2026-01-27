देश की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में लागू किए गए UGC के नए नियम 2026 को लेकर इन दिनों विवाद बढ़ता जा रहा है. जहां सरकार और UGC इसे भेदभाव खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं जनरल कैटेगरी (सामान्य वर्ग) के छात्र इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि ये नियम उन्हें शक की नजर से देखते हैं और उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं. इसी वजह से कई राज्यों में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का कहना है कि नए नियमों का मकसद किसी एक वर्ग के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और न्याय का माहौल बनाना है. उनका मानना है कि कई बार कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है.UGC के अनुसार, ये नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि किसी भी छात्र के साथ जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि के आधार पर अन्याय न हो और समय रहते शिकायत का समाधान किया जा सके.

सरकार का यह भी कहना है कि नियमों के तहत जांच की पूरी प्रक्रिया होगी, ताकि बिना सबूत किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो.समर्थकों का मानना है कि अगर नियमों को सही तरीके से लागू किया गया, तो इससे कैंपस में भरोसा बढ़ेगा, भेदभाव कम होगा और सभी छात्रों को सुरक्षित व समान अवसर मिल पाएंगे.

क्या है UGC का नया नियम?

UGC ने 2026 में नए नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना है.इसके तहत हर संस्थान में इक्विटी कमेटी और शिकायत निवारण सिस्टम बनाना जरूरी किया गया है, ताकि छात्र बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें.UGC का कहना है कि ये नियम सभी छात्रों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने के लिए हैं और हर शिकायत की जांच नियमों के अनुसार की जाएगी.

जनरल कैटेगरी के छात्रों को आपत्ति क्यों है?

जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि नए UGC नियमों में कुछ खास वर्गों के छात्रों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि सभी छात्रों के अधिकारों को बराबरी से स्पष्ट नहीं किया गया है.छात्रों को यह चिंता है कि नियम लागू करते समय कहीं ऐसा न हो कि सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही गलत मान लिया जाये.उनका मानना है कि भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि हर छात्र को समान सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले, ताकि किसी के साथ बिना पूरी जांच के अन्याय न हो.

फर्जी शिकायतों का डर

छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नए नियमों में फर्जी या झूठी शिकायत करने पर सजा का कोई साफ प्रावधान नहीं है. इससे उन्हें डर है कि कोई भी बिना ठोस सबूत के शिकायत कर सकता है और उनका भविष्य खराब हो सकता है.

कमेटी में प्रतिनिधित्व को लेकर छात्रों की परेशानी

नए UGC नियमों के मुताबिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो कमेटी बनेगी, उसमें SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग लोगों को शामिल करना जरूरी है.लेकिन जनरल कैटेगरी से किसी सदस्य को लेना जरूरी नहीं रखा गया है.इसी बात को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर कमेटी में सभी वर्गों के लोग नहीं होंगे, तो फैसले निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे और कुछ मामलों में बात एकतरफा भी हो सकती है.



