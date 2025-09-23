हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षासीट छोड़ने वालों पर गिरी गाज, यूपी नीट पीजी काउंसलिंग से 148 उम्मीदवार बाहर

सीट छोड़ने वालों पर गिरी गाज, यूपी नीट पीजी काउंसलिंग से 148 उम्मीदवार बाहर

यूपी सरकार ने नीट पीजी 2024-25 काउंसलिंग में सीट छोड़ने वाले 148 उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें अगले साल की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Sep 2025 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार ने नीट पीजी 2024-25 की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. अब ऐसे उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने सीट मिलने के बाद दाखिला नहीं लिया या बीच में पढ़ाई छोड़ दी. सरकार ने 148 उम्मीदवारों को अगले साल की काउंसलिंग से बाहर कर दिया है. इस फैसले से साफ हो गया है कि अब सीटें बर्बाद करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी.

सरकार के आदेश के मुताबिक इस बार 59 उम्मीदवारों ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलने के बावजूद दाखिला नहीं लिया, जबकि 89 उम्मीदवारों ने एडमिशन लेने के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दी. दोनों ही तरह के उम्मीदवारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 2025-26 की काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

फीस जब्त करने का नियम

मेडिकल शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो भी उम्मीदवार सीट मिलने के बाद दाखिला नहीं लेते, उनकी जमा की गई फीस जब्त कर ली जाएगी. इतना ही नहीं, वे अगले साल काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी छात्र सीट लेकर उसे खाली न छोड़े और दूसरे योग्य छात्र का नुकसान न हो.

यह भी पढ़ें - Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

सीटों की बर्बादी रोकने की कवायद

अधिकारियों का कहना है कि जब कोई छात्र सीट लेकर दाखिला नहीं लेता या बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो दूसरी ओर कई ऐसे छात्र होते हैं जो सीट का इंतजार कर रहे होते हैं. ऐसे में कई सीटें बर्बाद हो जाती हैं. सरकार का मकसद यही है कि हर सीट सही उम्मीदवार तक पहुंचे और किसी का भविष्य खराब न हो.

छात्रों में डर का माहौल

इस सख्ती के बाद उम्मीदवारों के बीच डर का माहौल बन गया है. अब छात्र बिना वजह सीट छोड़ने से पहले सौ बार सोचेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उनका भविष्य दांव पर लग सकता है. यह कदम उम्मीदवारों को गंभीर और जिम्मेदार बनाएगा. इससे मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी खाली नहीं रहेंगी.

यह भी पढ़ें - ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी

नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया

  • पहला राउंड (Round 1)
  • दूसरा राउंड (Round 2)
  • मॉप-अप राउंड
  • स्ट्रे वैकेंसी राउंड

हर राउंड की बची हुई सीटें अगले राउंड में दी जाती हैं. लेकिन अब नया नियम यह है कि यदि किसी छात्र को एक बार सीट मिल गई और उसने दाखिला नहीं लिया, तो अगले साल काउंसलिंग में उसकी जगह नहीं होगी.

यह भी पढ़ें -  ICAI ने जारी की CA परीक्षा 2025 की डेटशीट, देखें कब होंगे फाइनल, इंटर और फाउंडेशन एग्जाम

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 23 Sep 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Education UP NEET PG Counselling 2024 NEET PG Seat Leaving Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

Himachal Pradesh: Mandi आपदा पर Kangana ने विक्रमादित्य को ऐसा क्या बोला की हो गया बवाल?
पवन सिंह ने छोड़ा राइज एंड फॉल, क्या अब सलमान खान के बिग बॉस 19 को टक्कर देगा अशनीर ग्रोवर का शो?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद Sitapur Jail से बाहर, Akhilesh Yadav का बड़ा ऐलान!
Azam Khan Released: जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का आया पहला बयान | Breaking
Shehzahn Khan Exclusive:: गंगा माई की बेटियां, लव एट फर्स्ट साइट, राउडी, छोरियां चली गांव और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Embed widget