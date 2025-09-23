सीट छोड़ने वालों पर गिरी गाज, यूपी नीट पीजी काउंसलिंग से 148 उम्मीदवार बाहर

उत्तर प्रदेश सरकार ने नीट पीजी 2024-25 की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. अब ऐसे उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने सीट मिलने के बाद दाखिला नहीं लिया या बीच में पढ़ाई छोड़ दी. सरकार ने 148 उम्मीदवारों को अगले साल की काउंसलिंग से बाहर कर दिया है. इस फैसले से साफ हो गया है कि अब सीटें बर्बाद करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी.

सरकार के आदेश के मुताबिक इस बार 59 उम्मीदवारों ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलने के बावजूद दाखिला नहीं लिया, जबकि 89 उम्मीदवारों ने एडमिशन लेने के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दी. दोनों ही तरह के उम्मीदवारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 2025-26 की काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

फीस जब्त करने का नियम

मेडिकल शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो भी उम्मीदवार सीट मिलने के बाद दाखिला नहीं लेते, उनकी जमा की गई फीस जब्त कर ली जाएगी. इतना ही नहीं, वे अगले साल काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी छात्र सीट लेकर उसे खाली न छोड़े और दूसरे योग्य छात्र का नुकसान न हो.



सीटों की बर्बादी रोकने की कवायद

अधिकारियों का कहना है कि जब कोई छात्र सीट लेकर दाखिला नहीं लेता या बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो दूसरी ओर कई ऐसे छात्र होते हैं जो सीट का इंतजार कर रहे होते हैं. ऐसे में कई सीटें बर्बाद हो जाती हैं. सरकार का मकसद यही है कि हर सीट सही उम्मीदवार तक पहुंचे और किसी का भविष्य खराब न हो.

छात्रों में डर का माहौल

इस सख्ती के बाद उम्मीदवारों के बीच डर का माहौल बन गया है. अब छात्र बिना वजह सीट छोड़ने से पहले सौ बार सोचेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उनका भविष्य दांव पर लग सकता है. यह कदम उम्मीदवारों को गंभीर और जिम्मेदार बनाएगा. इससे मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी खाली नहीं रहेंगी.



नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया

पहला राउंड (Round 1)

दूसरा राउंड (Round 2)

मॉप-अप राउंड

स्ट्रे वैकेंसी राउंड

हर राउंड की बची हुई सीटें अगले राउंड में दी जाती हैं. लेकिन अब नया नियम यह है कि यदि किसी छात्र को एक बार सीट मिल गई और उसने दाखिला नहीं लिया, तो अगले साल काउंसलिंग में उसकी जगह नहीं होगी.



