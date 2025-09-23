हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी

ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी

ISRO VSSC Recruitment 2025: ISRO ने VSSC समेत अन्य सेंटर्स में साइंटिस्ट/इंजीनियर के 17 पदों पर भर्ती निकाली है. ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 06 अक्टूबर 2025 है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 23 Sep 2025 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

ISRO VSSC Jobs 2025: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने का सपना रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने एक शानदार अवसर दिया है. इसरो ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) और अन्य स्पेस सेंटर्स के लिए साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 17 पद भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 06 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत 17 पद भरे जाएंगे. पोस्ट कोड 1554 से 1558 की नियुक्तियां मुख्य रूप से VSSC में होंगी. वहीं, पोस्ट कोड 1559 और 1560 के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति इसरो के अन्य सेंटर्स में की जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता काफी महत्वपूर्ण है. इसके लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में बीई/बीटेक और एमई/एमटेक कर चुके हों. बीई/बीटेक में न्यूनतम 65% और एमई/एमटेक में कम से कम 60% अंक (सभी सेमेस्टर का औसत) होने चाहिए. साथ ही केवल वही उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने 31 मई 2013 से पहले एएमआईई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो.

आयु सीमा
योग्य उम्मीदवार की अधिकतम आयु 06 अक्टूबर 2025 तक 30 साल होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 06 अक्टूबर 1995 से पहले और 06 अक्टूबर 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों को सरकार के आदेशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

सैलरी और भत्ते
चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) का लाभ भी प्राप्त होगा.

यह भी पढ़ें- IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट बेहद जल्द, जानें कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

आवेदन कैसे करें

  1. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.vssc.gov.in पर जाएं.
  2. वेबसाइट के होमपेज पर जाकर ‘Career’ टैब पर क्लिक करें.
  3. साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों के लिए 'Apply Now' लिंक चुनें.
  4. मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
  5. एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  6. निर्धारित ऑनलाइन फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट करें.
  7. फॉर्म जमा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट रखें.

ये हैं जरूरी डेट्स

  • आवेदन प्रक्रिया शुरू: 22 सितंबर 2025
  • आवेदन की अंतिम डेट: 06 अक्टूबर 2025
  • परीक्षा की डेट: जल्द ही घोषित की जाएगी

यह भी पढ़ें- DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 23 Sep 2025 01:19 PM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri ISRO JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
Advertisement

वीडियोज

I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान | Breaking
Poonam Pandey Mandodari Role: 'अतीत नहीं मर्यादा पर होगा फैसला', Ramleela कमेटी का बड़ा बयान
Delhi में नवरात्रि के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से 300 लोगों की तबीयत खराब
Prashant Kishor Allegations: 'सफाई दो या इस्तीफा दो', R.K. Singh ने PK आरोपों पर मांगा जवाब |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
बॉलीवुड
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
हेल्थ
Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
नौकरी
Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget