ISRO VSSC Jobs 2025: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने का सपना रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने एक शानदार अवसर दिया है. इसरो ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) और अन्य स्पेस सेंटर्स के लिए साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 17 पद भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 06 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत 17 पद भरे जाएंगे. पोस्ट कोड 1554 से 1558 की नियुक्तियां मुख्य रूप से VSSC में होंगी. वहीं, पोस्ट कोड 1559 और 1560 के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति इसरो के अन्य सेंटर्स में की जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन

उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता काफी महत्वपूर्ण है. इसके लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में बीई/बीटेक और एमई/एमटेक कर चुके हों. बीई/बीटेक में न्यूनतम 65% और एमई/एमटेक में कम से कम 60% अंक (सभी सेमेस्टर का औसत) होने चाहिए. साथ ही केवल वही उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने 31 मई 2013 से पहले एएमआईई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो.

आयु सीमा

योग्य उम्मीदवार की अधिकतम आयु 06 अक्टूबर 2025 तक 30 साल होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 06 अक्टूबर 1995 से पहले और 06 अक्टूबर 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों को सरकार के आदेशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

सैलरी और भत्ते

चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) का लाभ भी प्राप्त होगा.

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.vssc.gov.in पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर जाकर ‘Career’ टैब पर क्लिक करें. साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों के लिए 'Apply Now' लिंक चुनें. मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें. एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. निर्धारित ऑनलाइन फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट करें. फॉर्म जमा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट रखें.

ये हैं जरूरी डेट्स

आवेदन प्रक्रिया शुरू: 22 सितंबर 2025

आवेदन की अंतिम डेट: 06 अक्टूबर 2025

परीक्षा की डेट: जल्द ही घोषित की जाएगी

