ICAI ने जारी की CA परीक्षा 2025 की डेटशीट, देखें कब होंगे फाइनल, इंटर और फाउंडेशन एग्जाम
ICAI ने जनवरी 2025 में होने वाली CA फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेंगी.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी 2025 में होने वाली CA फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ी खबर है क्योंकि अब उनकी परीक्षा की तारीखें तय हो गई हैं. इस बार परीक्षाएं जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होंगी और पूरे महीने तक चलेंगी.
ICAI की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार, फाइनल कोर्स ग्रुप 1 की परीक्षाएं 5, 7 और 9 जनवरी 2025 को होंगी. वहीं, ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11, 13 और 16 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएंगी.
इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षाएं
- इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2025 को होगी. जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 12, 15 और 17 जनवरी 2025 को होंगी.
फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं
- फाउंडेशन कोर्स के सभी पेपर 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2025 को लिए जाएंगे.
कब होगी अन्य एग्जाम
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कराधान-मूल्यांकन परीक्षा (INTT–AT) 13 और 16 जनवरी 2025 को होगी. वहीं, बीमा और जोखिम प्रबंधन तकनीकी परीक्षा 9, 11, 13 और 16 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी.
परीक्षा का समय
ICAI ने साफ किया है कि सभी परीक्षाएं एक ही पाली में होंगी. ज़्यादातर परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी. कुछ पेपर जैसे फाइनल परीक्षा का पेपर 6 और INTT–AT परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होंगी क्योंकि इनकी अवधि 4 घंटे की होगी. वहीं, फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4 की अवधि केवल 2 घंटे की होगी.
छात्रों के लिए जरूरी बातें
- एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.
- परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को समय से पहले पहुंचना होगा.
- मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना सख्त मना होगा.
- परीक्षा के दौरान केवल आईडी प्रूफ और जरूरी स्टेशनरी साथ ले जाने की अनुमति होगी.
छात्रों के लिए तैयारी के टिप्स
- फाइनल और इंटर की तैयारी कर रहे छात्र पुराने सालों के पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर हल करें.
- फाउंडेशन स्तर के उम्मीदवारों को बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना चाहिए.
- जो छात्र INTT–AT और बीमा परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें केस स्टडी और प्रैक्टिकल सवालों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए.
