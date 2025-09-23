हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीDelhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Delhi Police Constable Recruitment 2025: SSC ने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के तहत 7,565 पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए मौका है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Sep 2025 11:50 AM (IST)
दिल्ली पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 7565 पदों पर कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला की नियुक्ति की जाएगी. अगर आप 12वीं पास हैं और पुलिस विभाग में करियर बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है.

आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 21 अक्टूबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है. वहीं, शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर 2025 है. उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने का मौका 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा.

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में पुरुषों के लिए 5069 पद और महिलाओं के लिए 2496 पद तय किए गए हैं. पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4408 पद, एक्स-सर्विसमैन के लिए 285 पद और एक्स-सर्विसमैन (कमांडो) के लिए 376 पद रखे गए हैं. कुल पदों में से 3174 सामान्य वर्ग, 756 ईडब्ल्यूएस, 1608 ओबीसी, 1386 एससी और 641 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं.

जरूरी योग्यता

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. हालांकि, कुछ पदों जैसे बैंड्समैन, बुगलर, माउंटेड कॉन्स्टेबल, ड्राइवर और पुलिसकर्मियों के बेटों के लिए 11वीं पास भी मान्य होगी. पुरुष उम्मीदवारों के पास LMV (लाइट मोटर व्हीकल) यानी मोटरसाइकिल या कार का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 तक उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा. पहला चरण कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापतौल परीक्षा (PMT) अंत में मेडिकल टेस्ट होगा.  लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा. सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, रीजनिंग से 25 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 सवाल और कंप्यूटर नॉलेज के 10 सवाल होंगे. गलत उत्तर पर 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी.

फिजिकल टेस्ट के नियम

  • पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी. साथ ही 14 फीट लंबी कूद. 3.9 फीट ऊंची कूद.
  • महिला उम्मीदवारों को 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी. इसके अलावा 10 फीट लंबी कूद. 3 फीट ऊंची कूद.

NCC प्रमाणपत्र वालों को बोनस अंक

  • NCC C प्रमाणपत्र: 5% अतिरिक्त अंक.
  • NCC B प्रमाणपत्र: 3% अतिरिक्त अंक.
  • NCC A प्रमाणपत्र: 2% अतिरिक्त अंक.

इतनी होगी सैलरी

इन पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक वेतन मिलेगा.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. महिलाओं, SC/ST उम्मीदवारों और योग्य पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन निशुल्क है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 23 Sep 2025 11:50 AM (IST)
Education JObs Delhi Police Constable 2025
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

