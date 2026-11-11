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हिंदी न्यूज़शिक्षाChhath Puja Holiday 2026: छठ पर किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जान लें पूरा टाइम टेबल

Chhath Puja Holiday 2026: छठ पर किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जान लें पूरा टाइम टेबल

Chhath Puja Holiday 2026: कई राज्यों के स्कूल छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां कराने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट, टीचर्स और परिवार इस त्यौहार में हिस्सा ले सके.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Nov 2026 07:09 PM (IST)
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Chhath Puja Holiday 2026: दिवाली का त्योहार लगभग पूरा हो गया है. ऐसे में अब छठ पूजा का त्योहार पास आ रहा है. वहीं कई राज्यों के स्कूल छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां कराने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट, टीचर्स और परिवार इस त्यौहार में हिस्सा ले सके. सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित इस त्यौहार में कड़ी उपासना, अर्घ्य (संध्या अर्घ्य) और सुबह की प्रार्थना (ऊषा अर्घ्य) शामिल है. वहीं छठ के मौके पर अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी घोषित की है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की छठ पर किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे.

दिल्ली में 16 नवंबर को रहेगी छुट्टी

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दिल्ली में उपराज्यपाल के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के दिन दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों, सरकारी ऑफिसों और पीएसयू में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी छठ और क्षेत्रीय त्योहार के उपलक्ष में स्कूलों में छुट्टी का शेड्यूल तैयार किया गया है.

बिहार में रहेगी लंबी छुट्टी

मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाने वाले छठ त्योहार को लेकर बिहार सरकार ने लंबी छुट्टियों का ऐलान किया है. छठ पूजा के दौरान बिहार में 14 से 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे. वही आपको बता दें कि दिवाली के चलते बिहार के स्कूलों में छुट्टियां 7 नवंबर से शुरू हो गई है. छठ के बाद भी 24 नवंबर को भी बिहार में गुरु नानक जयंती के मौके पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

उत्तर प्रदेश में छठ की छुट्टियां

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी ऑफिशियल कैलेंडर में 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा के लिए रिस्ट्रिक्टेड और ऐच्छिक छुट्टी घोषित की है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में 15 और 16 नवंबर को कई स्कूलों में छुट्टियां रहेगी. हालांकि इन छुट्टियों को लेकर स्टूडेंट को अपने स्कूल के ऑफिशियल नोटिस को देखना होगा क्योंकि राज्य के कई इलाकों में यह त्योहार इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता है.

झारखंड में भी छुट्टियां

छठ पूजा का त्योहार झारखंड में भी धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में छठ के मौके पर झारखंड में भी 16 और 17 नवंबर के अवसर पर छुट्टी घोषित की गई है.

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पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के दौरान ब्रेक

पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के साथ-साथ जग धरती पूजा का भव्य आयोजन होता है. इसके चलते राज्य के अधिकांश स्कूलों में 16 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक लगातार 5 दिनों की छुट्टी रहेगी.

पेरेंट्स के लिए जारी किए गए जरूरी निर्देश

उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जिला स्तर पर छठ की छुट्टियों को लेकर आदेश अलग-अलग हो सकते हैं इसलिए देशभर के पेरेंट्स को यह सलाह दी जा रही है कि वह अपने बच्चों की छुट्टियों को लेकर स्कूल प्रशासन या क्लास टीचर से पुष्टि जरूर कर ले.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 11 Nov 2026 07:09 PM (IST)
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